Benavent rechaza la prioridad nacional de Vox: "No podemos negar la ayuda por ser de una raza o de otro país"

Archivo - Imagen del arzobispo de Valencia, Enrique Benavent - UCV - Archivo

VALÈNCIA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, ha mostrado su rechazo a la prioridad nacional que reivindica Vox y ha defendido que la "única" que deben seguir los cristianos es "la de ayudar a las personas que lo necesitan": "No podemos negar la ayuda por ser de una raza, de una lengua, de una religión o de otro país distinto".

Así lo ha manifestado este jueves en un desayuno de Fórum Europa Tribuna Mediterránea en València, en el que ha recalcado que la "prioridad de los cristianos es, cuando tenemos ante nosotros a una persona necesitada, no distinguir si una persona es de una raza o de otra": "Para nosotros todos los seres humanos son hijos de Dios".

El acto ha contado con la presentación del rector de la Universidad Católica de Valencia, José Manuel Pagán, y al mismo han asistido el presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, el vicepresidente segundo del Consell y conseller de Presidencia, José Díez, la titular de Justicia, Nuria Martínez, y diputados de Les Corts y concejales del Ayuntamiento de València, entre otras autoridades.

Por tanto, ha garantizado que un cristiano o las instituciones de la Iglesia "actuarán siempre movidas por esta prioridad" y ha diferenciado que "otra cosa" es que los Estados tengan sus recursos "limitados", por lo que, "evidentemente, tiene que haber unos criterios de distribución". "Pero siempre estamos a favor y pensamos que, cuando se trata de ayudar a personas necesitadas, la prioridad es la vulnerabilidad de las personas", ha matizado.

Dicho esto, ha insistido en que, "cuando se trata de ayudar a personas necesitadas, la prioridad es la vulnerabilidad de las personas". "Cuando podemos ayudar a alguien, no podemos negarle la ayuda por ser de una raza, de una lengua, de una religión o de otro país distinto", ha proclamado.

Además, Enrique Benavent ha defendido que los inmigrantes "forman parte de nuestra vida" porque "cuidan a enfermos, ancianos, trabajan los campos" y están implicados en "muchos sectores de la vida social y económica". "Debemos pensar que deben ser tratados como seres humanos con toda su dignidad", ha apostillado.

((Seguirá ampliación))