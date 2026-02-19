Bendodo inaugura la interparlamentaria del PPCV este sábado en Dénia (Alicante) con Pérez Llorca y líderes provinciales

Archivo - El vicesecretario general del PP, Elías Bendodo, en una imagen de archivo - Alberto Ruiz - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general del PP, Elías Bendodo, inaugurará este sábado en Dénia (Alicante) las Jornadas Interparlamentarias del PPCV bajo el lema 'Más cambio'. La cita se celebrará con el fin de "coordinar la acción política de los próximos meses en las distintas instituciones" y entre los 'populares' valencianos. La clausurará el presidente del PPCV y jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, y reunirá a los líderes provinciales del partido y presidentes de las tres diputaciones: Vicent Mompó, por Valencia; Toni Pérez, por Alicante, y Marta Barrachina, por Castellón.

De este modo lo ha informado la formación en un comunicado, en el que ha recordado que esta cita estaba prevista para la semana pasada, aunque que finalmente fue aplazada ante las previsiones meteorológicas adversas por el fuerte viento.

Con esta interparlamentaria, los 'populares' quieren "defender mejor los intereses de la Comunitat Valenciana", en una "jornada de trabajo" que prevé reunir a representantes institucionales y orgánicos a nivel provincial, autonómico y nacional, "para reforzar la coordinación, compartir experiencias y abordar los principales retos" del territorio valenciano.

En varias mesas se abordarán cuestiones como seguridad, vivienda, dependencia, agua, infraestructuras, costas, turismo, financiación autonómica y tributación. Está previsto que cada una de ellas cuente con tres ponentes y un moderador. Antes de que Pérez Llorca clausure la cita, el secretario general del PPCV, Carlos Gil, expondrá las conclusiones de la jornada.

PROGRAMA

La recepción está prevista para las 09.30 horas y la inauguración para las 10.00 horas, con Bendodo, Pérez y la presidenta del PP de Dénia, Pepa Font. Además, sobre las 10.30 horas, Manu Ríos impartirá una "sesión de comunicación".

La primera mesa está fijada para las 11.00, bajo el título 'Cohesionando el territorio para garantizar la igualdad de oportunidades', moderada por Gil y con Mompó, Barrachina y Pérez como ponentes.

A las 11.55 horas, llegará el turno de la segunda, denominada 'Creando vivienda y entorno seguro al servicio de la Comunitat', en la que Antonio Bernabéu moderará una mesa en la que estarán el diputado nacional Fernando de Rosa, que hablará de 'Seguridad ciudadana'; la diputada autonómica Candela Anglés, que se centrará en 'Vivienda', y al diputado provincial J. Antonio Bermejo, que abordará 'Dependencia, mayores y coordinación sociosanitaria'.

Posteriormente, a las 12.30 horas, en la tercera mesa, 'Abriendo caminos hacia una Comunitat renovada', Reme Mazzolari ejercerá de moderadora e intervendrán como ponentes nacional, autonómico y provincial, respectivamente, Joaquín Melgarejo, que hablará sobre 'Agua'; Pepe Forés, sobre 'Infraestructuras para la competitividad', y José María Andrés, sobre 'Costas'.

Más tarde, a las 13.05 horas, Salvador Aguilella moderará la cuarta mesa, 'Generando oportunidades para una Comunitat que avanza', con Susana Marqués, que se centrará en 'Turismo'; Fernando Pastor, en 'Financiación autonómica', y Laura Sáez, en 'Tributación'.

Las conclusiones las expondrá Gil alrededor de las 13.40 horas y cerrará la interparlamentaria el presidente del PPCV, Pérez Llorca, sobre las 13.55 horas, según se desprende del programa de esta jornada.