El Benidorm Fest contará con un amplio dispositivo de seguridad con 800 efectivos - SUBDELEGACIÓN GOBIERNO

ALICANTE, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Benidorm Fest 2026 contará con un amplio dispositivo especial de seguridad integrado por alrededor de 800 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en coordinación con la Policía Local de Benidorm y distintos servicios de emergencia.

El objetivo de este despliegue es "garantizar la seguridad y el normal desarrollo del evento, así como el disfrute de las miles de personas que se darán cita en la ciudad durante los días del certamen".

El subdelegado del Gobierno en Alicante, Juan Antonio Nieves, en un comunicado, ha subrayado la relevancia del operativo diseñado para esta edición: "El Benidorm Fest se ha consolidado como una cita cultural y musical de primer nivel que sitúa a Benidorm y a nuestra provincia en el centro de la atención mediática. La cooperación entre administraciones y cuerpos de seguridad es clave para que el evento se desarrolle con todas las garantías".

Juan Antonio Nieves ha puesto en valor "la profesionalidad y el compromiso de todos los efectivos implicados porque son fundamentales para el éxito de un evento de estas características, contribuyendo además a reforzar la imagen de España como un país seguro y preparado para acoger grandes acontecimientos".

El dispositivo de seguridad contemplará patrullas en el interior y exterior del recinto, controles de entrada y salida, vigilancia en las zonas adyacentes, dos puntos violeta, así como la presencia de puntos de atención sanitaria y de emergencias. Asimismo, se contará con unidades especializadas en la gestión de grandes concentraciones de público y en la prevención de riesgos.

El Benidorm Fest 2026 reunirá a 18 concursantes y se celebrará a lo largo de la segunda semana de febrero. Las dos semifinales tendrán lugar el martes 10 de febrero y el jueves 12 de febrero, mientras que la gran final se celebrará el sábado 14 de febrero en el Palacio de Deportes L'Illa de Benidorm.

En la reunión de coordinación celebrada en la Subdelegación del Gobierno de Alicante han participado representantes del Ayuntamiento de Benidorm, RTVE, Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Autonómica, Protección Civil y Policía Local.