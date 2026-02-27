Benimaclet acoge en abril 'EXPO IL·LUSTRA Benimaclet', una exposición de jóvenes artistas emergentes

Benimaclet, en la ciudad de València, acoge 'Expo il·lustra Benimaclet', una exposición de jóvenes artistas emergentes. - ASOCIACIÓN DE VECINOS DE BENIMACLET

VALÈNCIA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El barrio de Benimaclet, en la ciudad de València, celebrará en abril la muestra 'EXPO IL·LUSTRA Benimaclet-Trobada d'Artistes Emergents', una exposición impulsada por la Associació Veïnal de Benimaclet para visibilizar su labor social y comunitaria y, a su vez, "promover el talento artístico local a través de obras aportadas por artistas jóvenes".

La asociación vecinal de Benimaclet, que ha informado de esta iniciativa por medio de un comunicado y a través de la Federació d'Associacions Veïnals de València, ha indicado que el plazo para participar en esta exhibición ya está abierto.

La muestras se desarrollará los días 17, 18 y 19 de abril y reunirá propuestas de artes visuales como "pintura, ilustración, fotografía, grabado/obra gráfica, arte textil y otras formas contemporáneas, con temática libre".

Además, estará vinculada a un programa de actividades aún pendiente de anunciar para atraer al público a lo que "pretende ser una plataforma para dar a conocer a artistas emergentes de la ciudad" de València.

La iniciativa ha partido de la comisión de cultura de la Associació Veïnal de Benimaclet. Se han seguido "los parámetros habituales de este tipo de exposiciones, que se realizan normalmente en galerías y centros de arte pero a las que no siempre tienen acceso las personas jóvenes creadoras".

El certamen contará con un jurado compuesto por profesionales del arte y del diseño, y también con docentes de este ámbito. El programa de actividades incluirá la inauguración, que se celebrará el viernes 17 de abril, y otras actividades a lo largo de la exposición que están aún pendientes de anunciar.

La muestra se llevará a cabo en el local de la Associació Veïnal de Benimaclet. La convocatoria está dirigida a artistas emergentes de 18 a 30 años. La temática es completamente libre.

Las bases y el formulario de inscripción para participar en esta propuesta están disponibles en la web y las redes sociales de la Associació Veïnal de Benimaclet.