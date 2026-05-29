Benito Kamelas tocará el 13 de marzo en el Roig Arena y dejará "inmortalizado" el concierto, grabado en directo

Benito Kamelas - ROIG ARENA

VALÈNCIA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Benito Kamelas tocará el sábado 13 de marzo de 2027 en la sala Auditorio del Roig Arena de València, con motivo de su treinta aniversario. La banda se prepara para dejar inmortalizado el concierto mediante una grabación en directo, una noche que será "histórica" en su trayectoria.

Dentro del repertorio se resaltarán los himnos más coreados por sus seguidores, entre ellos los últimos lanzamientos, 'Resiliencia' y 'Justicia Poética', que han posicionado al grupo como "una de las bandas más icónicas dentro del rock estatal" y que ha logrado un "merecido reconocimiento", tanto por parte de la industria como por parte de un público cada vez más numeroso, según ha destacado el auditorio en un comunicado.

Con este concierto, Benito Kamelas "reafirma su compromiso con la música como un vehículo de expresión, capaz de conectar con las emociones y el alma de todo su público". Las entradas para el concierto ya están a la venta en la web www.roigarena.com.