Bernabé acusa a Feijóo de empezar la "maquinaria de la mentira" en la dana y lamenta que "no dé la cara" en Catarroja

La delegada del Gobierno y secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, atiende a los medios - ROBER SOLSONA - EUROPA PRESS

VALÈNCIA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de ser el primero en empezar la "maquinaria de la mentira" tras la dana del 29 de octubre de 2024, al tiempo que ha lamentado que este viernes "no dé la cara" en Catarroja (Valencia) y declare por videoconferencia ante la jueza que instruye el procedimiento.

Bernabé se ha pronunciado en estos términos, en declaraciones a los medios de comunicación, tras visitar las obras de regeneración de las playas afectadas por la dana en Cullera, al ser preguntada por su opinión sobre los mensajes que mandó Feijóo al expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón el día de la dana.

La delegada ha indicado que, tras conocerse estos mensajes, "hay un hecho real", y es que "quien abrió la veda de mentir fue Alberto Núñez Feijóo".

"Quien inició esa deriva del PP --ha agregado-- en la catástrofe más terrible que han sufrido los valencianos y las valencianas fue Feijóo, que vino aquí el 31 de octubre, nos mintió a todos en la cara y puso ya la predisposición de ir en contra del gobierno de España como ya había anunciado en sus WhatssApp el 29 de octubre".

Y ha apuntado: "Pero aquí hay una realidad y lo tiene que saber toda España. De la misma manera que toda España sabe que Feijóo nos engañó, toda España debe saber que fue la primera persona del PP que en esta catástrofe empezó la maquinaria de la mentira, del fango y de los bulos".

"Cuando nosotros estábamos en el peor momento, en una situación catastrófica y terrible, Feijóo no era totalmente ajeno a lo que estábamos sufriendo y solo le movía el interés de la apariencia, del relato y de la estética frente a la ética", ha apostillado.

Además, Bernabé ha criticado que Feijóo haya pedido declarar el viernes, en calidad de testigo, por videoconferencia ante la jueza de la dana: "No va a venir a Catarroja porque no quiere, porque no le gusta dar la cara, no le gusta atender una reclamación que le han pedido los familiares, las familias de las víctimas mortales, que le han pedido que venga y que lo explique directamente, en persona, como toca, demostrando la empatía y lo que significa la política, que es mirar a la gente a la cara, dar la cara, escuchar y, sobretodo atender".

Frente a ello, Feijóo "ha decidido que lo va a hacer --la declaración-- por pantalla, que es una cosa que también le gusta mucho al Partido Popular", ha lamentado.

"CÓMO DIO LAS INSTRUCCIONES"

La delegada le ha pedido que el viernes explique "cómo dio las instrucciones para que toda la maquinaria del PP y de la Generalitat se pusiera en marcha para seguirle la senda de la mentira, del despropósito y de las 'fake news' a la que se han dedicado estos 14 meses".

Además, Bernabé ha indicado que Feijóo tiene la posibilidad de "cambiar el paso" y pedir perdón "a todos", a las víctimas y al Ejército, "pedirle perdón por señalarle como que no estaba desde el primer día cuando todo el mundo ya sabe que sí estaba".

"Que dejen de mentir, que dejen de intoxicar, que pidan perdón y que saquen también del aforamiento a Mazón, que lo que tiene que hacer es responder ante la justicia", ha reclamado.