Bernabé acusa al PP de "mentir durante 16 meses" tras la dana para "proteger" a Mazón: "Tapar, escudar y esconder"

VALÈNCIA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y también secretaria general del PSPV-PSOE en València, Pilar Bernabé, ha acusado al Partido Popular de "mentir durante 16 meses" tras la riada de octubre de 2024 para "proteger" al que fuera jefe del Consell Carlos Mazón, al tiempo que ha instado al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a "quitar el aforamiento" al 'expresident', quien es diputado en Les Corts.

De esta manera se ha manifestado Pilar Bernabé, en declaraciones a Europa Press Televisión, al ser preguntada por la declaración de Maite Gómez, quien fuera jefa de prensa de Carlos Mazón, que este viernes indicó a la jueza de la dana de que informaron la tarde de la riada de los pasos que había estado dando el 'expresident' "por lógica" y no por lo que sabían.

Bernabé ha dicho que --la jefa de prensa-- "admitió que mintieron, para sorpresa de nadie, y para constatar que, efectivamente, el Consell y el Partido Popular en su conjunto a nivel nacional han estado 16 mintiendo sin parar". "Mintiendo, manipulando, cambiando relatos y retorciendo relatos y competencias con el fin de proteger a un presidente que estaba totalmente desatendiendo su máxima responsabilidad, que era coordinar al gobierno, pero también mintiendo para proteger a los que estaban a su alrededor y tampoco cumplieron con su obligación", ha apostillado.

En este punto, ha aseverado, "el Partido Popular hace lo que hace siempre: tapar, escudar y esconder para ver si pasa, que es lo que están haciendo con el aforamiento de Carlos Mazón". Dicho esto, ha asegurado que al jefe del Consell "se le está agotando el tiempo".

"Se le está agotando el tiempo y el crédito que ha intentado generar de credibilidad como alguien que venía a mostrar un cambio en la Comunitat Valenciana y vuelve a demostrar que es más de lo mismo: tiene escándalos alrededor o compartidos, porque él era el secretario general del PPCV durante estos 16 meses y sabía perfectamente todo lo que estaba pasando alrededor de ese escudo, de la mentira que se estaba gestando alrededor de Carlos Mazón y de su gobierno y, por lo tanto, podía dar la sensación de que no era cómplice si ahora hubiese tomado la decisión de quitarle el aforamiento", ha comentado.

Igualmente, ha proseguido, "pero dice que hay que esperar". "¿Cuánto más tiene que esperar la sociedad valenciana para que alguien que tiene que mostrarse delante de la justicia y decir por qué no estaba cumpliendo con su máxima obligación, que era proteger a los valencianos y estaba en El Ventorro?", se ha preguntado y ha sentenciado: "Alguien que pasó más horas en El Ventorro que en la emergencia siendo el máximo responsable de la administración que tiene la competencia de proteger a la ciudadanía no merece estar en Les Corts Valencianes".