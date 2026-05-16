Bernabé asegura que la investigación está abierta en el crimen de Dolores, incluida la violencia de género

Archivo - La delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, atiende a los medios durante una concentración silenciosa, ante la Delegación del Gobierno, a 5 de noviembre de 2025, en Valencia. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 16 May. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha aseverado sobre el asesinato de presunta violencia de género de un hombre a su mujer y a su hijo en Dolores (Alicante) que "todas las investigaciones están abiertas" y, por tanto, "también está abierta la investigación en la línea de un posible asesinato por violencia de género".

Además, ha pedido esperar los resultados de la autopsia y ha confirmado que no había denuncias previas entre el matrimonio ni constaban datos del matrimonio en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén).

De esta manera lo ha expresado Pilar Bernabé, en atención a medios en la localidad alicantina de Dolores, donde este sábado se han hallado los cuerpos sin vida de una mujer, de 51 años, y su hijo, de 24. Los cuerpos han sido encontrados con heridas de arma de fuego. El cadáver del marido y padre, guardia civil, de 55 años, también ha sido hallado en el mismo lugar igualmente con heridas de arma de fuego.

En concreto, los cuerpos se han encontrado en el pabellón ocupado por el agente de la Guardia Civil, perteneciente al Puesto de Dolores. Su cuerpo ha sido hallado junto al de su mujer y su hijo.

La delegada del Gobierno ha subrayado que "en este momento la investigación" se encuentra "en pleno proceso": "Se ha hecho una primera inspección y el lunes se realizará la autopsia de las tres personas que se han encontrado sin vida".

En este punto, ha recalcado que "todas las investigaciones están abiertas y, por lo tanto, también está abierta la investigación en la línea de un posible asesinato por violencia de género", puesto que el padre y la madre mantenían una relación conyugal. No obstante, ha insistido, "hay que esperar el resultado de la autopsia y que toda la investigación pueda dar sus frutos".

Bernabé también ha confirmado que no constan en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género del presunto autor del crimen de su mujer y su hijo en Dolores. "Hasta ahora no estaba en el sistema VioGén, ninguno de los dos; ni entre ellos ni con otras parejas", ha afirmado.

Preguntada por el arma del crimen, Bernabé ha apuntado que es un aspecto que "forma parte de la de la investigación y hay que ver primero los resultados de la autopsia", aunque ha dicho que "efectivamente, los tres cuerpos tenían herida de arma de fuego".

Además, ha resaltado que los tres se encontraban en el pabellón ocupado por el agente de la Guardia Civil perteneciente al Puesto de Dolores, en la vivienda. "Es mejor tener todos los datos, La investigación tiene que culminar y poder dar así los datos de manera más precisa", ha apostillado Bernabé.