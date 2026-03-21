Bernabé, tras el crimen de Torrevieja: "La violencia vicaria es la más cruel; es un terrorismo atroz y terrible"

Archivo - La delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, atiende a los medios durante una concentración silenciosa, ante la Delegación del Gobierno. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha subrayado que la violencia vicaria es "un terrorismo atroz y terrible". "La violencia vicaria es la más cruel y más extrema contra las mujeres. Una violencia que mata a los niños y a las niñas para hacer daño a las mujeres. Es un terrorismo atroz y terrible, que tiene que interpelar a toda la sociedad", ha señalado.

De esta manera se ha manifestado Pilar Bernabé, tras conocerse que la Guardia Civil está investigando el asesinato de una menor de tres años supuestamente a manos de su padre, un hombre de 40, en Torrevieja (Alicante), en un caso en que la Delegación del Gobierno contra la violencia de género está recabando datos por si se trata de un caso de presunta violencia vicaria.

Según Bernabé, "no podemos permitir discursos que vuelven a llevar la violencia de género al ámbito privado, al ámbito intrafamiliar, porque ese es quizá uno de los motivos que impidan luchar de una manera más activa contra la violencia de género". Y, por lo tanto, "una muestra más de que el diálogo, en este caso público, y la conversación pública de condena rotunda y absoluta a la violencia que se ejerce contra las mujeres por el mero hecho de serla, es una obligación de todas y cada una de las personas que vivimos en nuestro país", ha remarcado.

El Instituto Armado ha informado esta mañana de que la madre de la menor, una mujer de 36 años, expareja del presunto autor, avisó anoche a la Guardia Civil de que no lograba contactar con él desde hacía unas horas y que temía que el padre pudiera haber hecho daño a su hija, que se encontraba con él.

Inmediatamente, la Guardia Civil inició las comprobaciones localizando los cuerpos sin vida en el domicilio del presunto autor. No existían denuncias previas de malos tratos entre ellos, indican las mismas fuentes.

La investigación para determinar lo sucedido la está desarrollando el Equipo Mujer Menor de la UOPJ de la Guardia Civil de Alicante, y los primeros indicios apuntan a que se trata de un caso de asesinato en el ámbito de la violencia vicaria y posterior suicidio por parte del presunto autor.

Pilar Bernabé ha confirmado que la expareja del presunto asesina no se encontraba en el Sistema VioGén y ha agregado que no había denuncias previas entre ellos. Asimismo, al ser preguntada sobre si había indicios y amenazas por parte del padre, Bernabé ha resaltado que la investigación está en curso.

"Sabemos que estaban separados y que el padre estaba con la menor y que fue la madre la que advirtió y la que denunció en la Guardia Civil la ausencia de la menor y su preocupación porque la vida de su hija corriera peligro. No sabemos si el padre había amenazado", ha comentado.

Dicho esto, ha puntualizado que "será en la Guardia Civil la que determine las cuestiones y, por supuesto, tomando manifestaciones al entorno y, por supuesto, en este caso a la madre de la niña".