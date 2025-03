Bernabé critica que el Consell tenía la información de las llamadas del 112 en las pantallas y no avisó al Cecopi

Señala que es "una nueva estafa" e insiste en pedir a Feijóo que "libere a los valencianos del dolor de tener a Mazón de 'president'"

VALÈNCIA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha recriminado este miércoles al Consell que tenían la información de las miles de llamadas que recibió el 112 el pasado 29 de octubre en las pantallas del Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana, donde estaba reunido el Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrada), y "no avisaron a nadie ni hicieron nada". "Es una estafa. Tenían la información, la tenían enfrente, estaban arriba reunidos, la tenían aquí, dónde más la querían", ha dicho y se ha preguntado "qué necesitaban, que entrara alguien y les zarandeara".

Bernabé, en declaraciones a los medios tras la reunión celebrada este miércoles del Cecopi en el Centro de Gestión de Emergencias, se ha referido así preguntada por si en la reunión que mantuvo este órgano el pasado día 29 de octubre alguien alertó de las llamadas que se estaban recibiendo en el 112.

Un informe del subdirector general de Emergencias revela que el teléfono 112 de la Generalitat Valenciana recibió el día de la dana un total de 19.821 llamadas entre las 0.00 y las 23.59 horas, la mayoría a partir de las 15.00 horas, y gestionó 4.770 incidentes. Según consta en el documento trasladado a la jueza del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, que investiga la gestión de la dana, el mayor número de llamadas se recibió a las 17.00 horas: un total de 2.438.

"Desde ayer yo no salgo de mi asombro y tengo un sentimiento de tristeza y de frustración, pero también de indignación y no quiero ni imaginarme cuál es el sentimiento que tienen que estar experimentando ahora las familias de las víctimas", se ha lamentado Bernabé, que ha recalcado: "Ahí está el número de llamadas, ahí, en esta pantalla, otra arriba, justo enfrente donde se celebró el Cecopi, con los puntos donde estaban llamando".

Por ello, ha exigido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "ponga orden" y "libere a los valencianos del dolor que supone tener a Carlos Mazón de presidente de la Generalitat" porque "ya está bien": "Hemos estado cuatro meses escuchando a los responsables de la Generalitat decir que no tenían información, y ahora resulta que sabemos que tenían los avisos cada cinco minutos, de la Confederación Hidrográfica del Júcar y del SAIH, los correos electrónicos de la CHJ, las llamadas, los correos y las alertas de la Aemet y también las llamadas del 112". "¿Y qué hicieron? Nada, nada y no nos dijeron nada, eso es lo que pasó y hasta las 20.11 no se mandó el ES-Alert".

Asimismo, respecto a la declaraciones de ayer de la vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero, de que no habían movilizado los equipos de bomberos para controlar los niveles del barranco porque no se puede fiar de las agencias estatales, ha replicado: "No sé de qué habla de ese día cuando no estaba aquí, estaba haciéndose fotos y dando premios a las 8 de la tarde, era la vicepresidenta del Consell, no sé qué lecciones de moralidad puede dar".

CAMBIO DE VERSIÓN

"Insisto en pedir al máximo responsable del PP que ponga orden y nos quite ya este dolor que tenemos y que cada día sigue siendo más elevado porque cada día existe mayor indignación", ha exigido Bernabé, que ha reprochado que el Consell lleve cuatro meses diciendo que no tenían la información y "ayer dice que sí, que tenían la información y que por eso actuaron, a qué hora, a las 20.11 horas cuando tenían en las pantallas las 2.400 llamadas que se recibieron de 17 a 18 horas". "Ya está bien de cambiar de versiones y de reescribir la historia, ya está bien", ha reclamado.

"El problema es que llevamos cuatro meses escuchando de todo y cuántas verdades hemos escuchado, porque no hemos escuchado ninguna, cuando ahora sí que sabemos que a las 16.40, ya había información de que en Chiva estaba entrando el agua en las casas, que a las 17.20 se estaba pidiendo auxilio porque había personas subidas en los tejados, del barranco del Poyo, y que hasta las 20.36 no activaron a la Unidad Militar de Emergencias (UME). Estos son hechos comprobables y esto es una inacción total", ha cuestionado.

"Pero nadie nos dio información sobre el contenido de esas llamadas durante la primera hora que estuvimos conectados. Yo advertí de lo que estaba pasando en Paiporta cuando nos volvimos a conectar en la segunda parte del Cecopi, y esto es lo va a decir toda la gente que estuvo en la reunión en su declaración. Por favor, por favor, ya está bien, ya está bien", ha rogado.