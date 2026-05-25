Bernabé destaca la "colaboración" entre administraciones para la "recuperación y protección del patrimonio"

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé (c), este lunes en Dénia (Alicante) - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA COMUNITAT VALENCIANA

ALICANTE, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha destacado "la colaboración entre administraciones para la recuperación y protección del patrimonio", según ha aseverado durante su visita a la restauración del Verger Baix del Castillo de Dénia (Alicante), financiada por el programa 1,5% Cultural de los ministerios de Transportes y Movilidad Sostenible y Vivienda y Agenda Urbana.

El Ejecutivo asegura que ha financiado el 70 por ciento de las obras, que asciende a más de 600.000 euros, y que 30% restante ha corrido a cargo del Ayuntamiento de Dénia. Además, detalla que, a través del programa 2% Cultural, en diciembre de 2024, "se avanzó la aportación provisional por parte del Gobierno de cerca de 640.000 euros para la restauración de la torre de la Devesa".

Bernabé cree que estas actuaciones "son una muestra más del compromiso y el trabajo conjunto del Gobierno de España con la ciudad de Dénia y con su alcalde, que ha hecho un gran esfuerzo para que todas las administraciones apoyen este proyecto de recuperación".

La delegada ha realizado la visita junto a otras autoridades como el alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, y el subdelegado del Gobierno en Alicante, Manuel Pineda, señala la Delegación en un comunicado.

El Verger Baix forma parte de la antigua alcazaba islámica de la que contiene algunas estructuras que no han sido objeto de la intervención. La intervención aquí ha abarcado una "gran superficie" delimitada por la Batería de Mar y las torres del Verger y del Galliner, a norte y sur, respectivamente.

Estas torres forman parte de una serie de reformas realizadas en la fortaleza a lo largo del siglo XVI. Son las primeras torres de tipología moderna, grandes y macizas para hacer frente a la nueva artillería pirobalística.

El Verger Baix queda delimitado por el fuerte del Vergeret o Batería de la Mar, entre las dos torres citadas. Según la Delegación, "se ha realizado una muy destacada obra de restauración de su fábrica de tapias, especialmente visible desde la Ronda de las Murallas".

PLAZA MARÍA HERVÁS

Bernabé también ha visitado la plaza de María Hervás, que ocupa el solar del antiguo ambulatorio y cuyas obras cercanas al millón de euros han sido financiadas por el Gobierno de España a través de los fondos Next Generation.

El espacio público consta de dos anillos: uno perimetral, de pérgolas verdes que se cubrirán con especies vegetales a para generar frescor y humedad, y otro, interior, de color terracota, con toldos desplegables que pueden bajar la temperatura entre cuatro y siete grados, según la época del año. Además, cuenta con un escenario para la programación de eventos.

Según ha resaltado Bernabé, esta plaza "es un espacio de refugio climático, protectora de la ciudadanía y protectora de las consecuencias del cambio climático".