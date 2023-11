Bernabé dice que el fuego de Montitxelvo no compromete la seguridad de personas, pero prevé horas "complejas"

Lamenta que las rachas de viento impiden el traslado de medios aéreos para ayudar en la extinción

ALICANTE, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha afirmado que el ritmo del incendio en Montitxelvo (Valencia) "no compromete la seguridad de las personas en este momento" y ha destacado que las personas "pueden estar tranquilas". Sin embargo, ha advertido que las próximas horas serán "complejas" a causa del viento.

Así se ha expresado este viernes la delegada en declaraciones a los medios de comunicación en Alicante, tras visitar el puesto de mando del incendio, que hasta el momento ha afectado a unas 2.000 hectáreas.

"La coordinación tiene que ser total y lo más importante es la previsión, porque es la garantía del éxito. Desde luego, lo principal en este momento es proteger a la ciudadanía y a las personas, que pueden estar tranquilas que el ritmo del incendio no compromete la seguridad de las personas en este momento. Y eso es lo más importante", ha subrayado Bernabé. No obstante, ha señalado que las próximas horas "van a ser complejas porque el viento no está ayudando especialmente".

Asimismo, ha agradecido el trabajo de los efectivos de emergencias que trabajan en la extinción del incendio y ha apuntado que han desalojado a aproximadamente 850 personas en distintas localidades y que hay varios municipios confinados.

En este contexto, ha comentado que han movilizado a la Unidad Militar de Emergencias (UME), con 125 efectivos que trabajan sobre el terreno y tienen a su disposición 45 medios para las labores de extinción. Además, ha añadido que están pendientes de que puedan salir los equipos FOCA del aeropuerto de Madrid, porque "las condiciones climáticas de momento no les han permitido todavía volar".

"Hay unas rachas de viento demasiado fuertes que comprometen la seguridad de los pilotos y estamos muy pendientes de que puedan iniciar el vuelo en algún momento para que puedan apoyar", ha explicado.

Asimismo, ha resaltado que han activado el sistema Copernicus, un sistema vía satélite que "permitirá tener una fotografía del perímetro integral del incendio". "Ahora no dispone ni la Generalitat ni el Gobierno de los medios aéreos posibles, porque no pueden volar. Eso es imprescindible y necesario también para poder tener una foto de cuál es el perímetro y de poder fijar bien el perimetraje del incendio", ha subrayado.

Igualmente, la delegada ha agradecido el trabajo de los 40 efectivos de la Guardia Civil durante la noche, a los que se unirán más agentes "por si hay que ayudar en los cortes de carreteras y el control de los municipios que están desalojados en este momento para evitar también robos y pillería".

"TEMPORADA DE INCENDIOS TODO EL AÑO"

Por otro lado, ha lamentado que en la Comunitat Valenciana "ya no hay una temporada de incendios, que la temporada de incendios ya es todo el año" y ha señalado que en 2023 ha habido dos fuegos "totalmente fuera" de lo que se conocía como temporada de incendios, tras el de Villanueva de Viver (Castellón) a principios de año y ahora este de Montitxelvo, con frío pero con "un poniente muy duro".

"Esta comunidad se tiene que preparar para ese cambio climático imparable e innegable. Por tanto, también es conveniente abandonar cualquier discurso negacionista y trabajar para mantener todos los servicios y todas las garantías para situaciones en la prevención de incendios", ha recalcado.