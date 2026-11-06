Bernabé llama a hacer "una coraza" con Sánchez en las urnas frente a unos Feijóo y Abascal "ya caducados"

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez (c), participa en el acto 'La fuerza de la gente', a 6 de noviembre de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista por Valencia en las elecciones del 29N, Pilar Bernabé, ha llamado a hacer una "coraza" con el presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, en las urnas, en lugar de apostar por los modelos de Estado que defienden los aspirantes de PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, a los que ve "ya caducados antes si quiera de entrar".

Así lo ha manifestado en su intervención en el mitin de precampaña protagonizado por Sánchez este viernes por la tarde en el polideportivo de El Cabanyal en València, en el que también ha participado la líder del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant.

Bernabé ha reivindicado que esta es una tierra de "mujeres, valientes y comprometidas", la de las que votaron "masivamente" a Sánchez en 2023 para "parar a la ultraderecha" y las que también "han parado a Trump en Estados Unidos" en las elecciones de mitad de mandato.

Ha animado a volver a hacerlo el próximo 29N y se ha dirigido a Sánchez: "El 29 de noviembre, las mujeres vamos a hacer contigo una coraza para defender nuestros derechos".

Durante su intervención, Bernabé ha agradecido a Sánchez que regrese a València, "sobre todo en nombre de los alcaldes que sufrieron la peor de las tragedias" en la dana el 29 de octubre de 2024, cuando ha recalcado que el presidente del Gobierno "sí se hizo cargo del dolor y de la necesidad de avanzar".

"Gracias por todas las llamadas que me hiciste cada día, a cada rato, para dar soluciones urgentes a los que más las necesitaban", ha dicho al candidato a seguir en la Moncloa.

(((Seguirá ampliación)))