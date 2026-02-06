Bernabé pregunta a Catalá "qué miedo tiene" para "vetarla" en Parque Central: "Le guste o no, nos mediremos en 2027"

Archivo - La alcaldesa de València, María José Catalá (i), y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé (d), en una imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y líder del PSPV de València, Pilar Bernabé, ha preguntado a la alcaldesa de València, Mª José Catalá (PP), "qué miedo tiene" para haber "vetado" su nombramiento como consejera de la Sociedad Valencia Parque Central. "La señora Catalá se va a tener que medir conmigo en el 2027, le guste o no le guste, así que más vale que se vaya preparando", ha avisado en alusión a las próximas elecciones municipales.

Así lo ha manifestado, a preguntas de los periodistas tras un desayuno informativo, un día después de que el Ministerio de Transportes acusara a la Generalitat y al Ayuntamiento de València de "vetar" su nombramiento como consejera de la Sociedad Parque Central en las reuniones de esta entidad previstas este pasado jueves, que quedaron suspendidas. Desde el Consell y el consistorio alegaron que no les había llegado la información correspondiente a los puntos que se iban a tratar.

Bernabé ha asegurado que le sorprende esta situación y se ha preguntado "cuál es el miedo que tiene la alcaldesa de València" a que ella participe "de manera legítima y propia" en la sociedad, como ha recordado que sucede en otros órganos donde participa el Gobierno como el consejo de administración del Puerto donde "las diferentes administraciones participan, proponen a sus miembros y no se cuestiona en absoluto". Ha cuestionado si hay "alguna cuestión personal" por parte de Catalá ante el hecho de que ambas vayan a ser candidatas a la alcaldía de València en 2027.

Preguntada por las declaraciones de la primera edil apelando al consenso y por si para conseguirlo estaría dispuesta a dejar vacante el puesto del Gobierno en la sociedad, la delegada ha replicado: "Eso estaría bien preguntarlo en la época que la señora Catalá añora, que es la del franquismo, pero en esta no, desde luego".

Ha insistido en que se debe "respetar" a las administraciones y a su capacidad de realizar nombramientos en este tipo de consejos, ya que ha señalado que "jamás se puso sobre la mesa" si el representante del Consell tenía que ser el conseller Vicente Martínez Mus o el secretario autonómico Javier Sendra o si el del Ayuntamiento debía ser Catalá o el concejal Jesús Carbonell.

"Yo no acabo de entender por qué el Partido Popular ejerce, en un espacio de consenso y de diálogo, el veto en vez de simplemente el respeto, que es de lo que se trata la Sociedad Parque Central", ha reprochado.

"NINGÚN PROBLEMA" PARA EL CANAL DE ACCESO

En cualquier caso, Bernabé ha subrayado que esta situación "no supone ningún problema para lo más importante que el Gobierno de España tiene previsto y clarísimo para València, que es el canal de acceso, la mayor infraestructura ferroviaria que se ha podido imaginar en la ciudad de Valencia". Ha hecho hincapié en el "empeño" del Gobierno en seguir avanzando en las obras del Corredor Mediterráneo y del canal de acceso en València.

También ha garantizado que el Gobierno seguirá apostando por que el bulevar Federico García Lorca sea "ese corredor verde que quiere la inmensa mayoría de la ciudadanía, independientemente de todos los intentos que haya por parte de la alcaldesa de València de seguir insistiendo en su militancia activa del coche". "¿De verdad ahora vamos a pensar en una autopista de cuatro carriles?", se ha preguntado.

Por todo ello, la dirigente socialista ha querido dejar claro a Catalá que al "vetarle de una manera extraña" no va evitar que el Gobierno siga "trabajando para garantizar las infraestructuras ferroviarias" de competencia estatal para València y sea "altamente sensible a la voluntad de los valencianos y de las valencianas de esta ciudad, que quieren que en un espacio donde después de años de reivindicación se han quitado las vías del tren, el ruido de los trenes, no hayan coches".

Al margen de Catalá, se ha preguntado "cómo es posible" que el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, "que tanto habla del diálogo y de los espacios de encuentro" haya permitido esta situación. Además, ha recordado que el próximo 18 de febrero se celebrará la primera reunión de la comisión mixta Gobierno-Consell para la reconstrucción tras la dana.