Bernabé recorrerá toda Valencia "pueblo a pueblo" con 'La Pilareta': "A la derecha le motiva que nos abracemos"

El PSPV presenta 'La Pilareta', una furgoneta camper para la campaña electoral del 29N - Europa Press

VALÈNCIA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista al Congreso del PSOE por Valencia a las elecciones generales del 29 de noviembre, Pilar Bernabé, recorrerá "pueblo a pueblo" todas las comarcas de la provincia durante la precampaña y la campaña electoral con 'La Pilareta', una furgoneta camper habilitada para la ocasión, con la que los socialistas valencianos quieren transmitir a la ciudadanía que estos comicios van "de salir con la fuerza de la gente" y de frenar un hipotético Gobierno del PP y Vox en España.

"A la derecha les motiva cuando nos besamos y abrazamos", ha expresado Bernabé, en el acto de presentación de la campaña para la provincia de Valencia, celebrado este martes en el paseo de Antonio Machado del jardín de Viveros, en el que también ha participado el cabeza de lista al Senado, Juan Antonio Sagredo.

'La Pilareta' lleva consigo un escenario para celebrar los distintos actos en las diferentes localidades en las que la furgoneta hará parada durante las próximas semanas e incorpora también una 'kiss cam' que el PSOE ya ha utilizado en alguno de sus últimos mítines y con la que los socialistas quieren transmitir "la fuerza del amor". El objetivo es ir a "cada rincón" de la provincia para llegar "hasta el último valenciano" por "tierra, mar y aire", han transmitido fuentes del partido.

Los socialistas han proyectado un vídeo en el que Bernabé recorre varios municipios de la provincia como Ontinyent, donde se encuentra con la secretaria de Organización del PSOE y número tres al Congreso por Valencia, Rebeca Torró, que subraya la necesidad de "decirle a toda la gente que es imprescindible que el 29N esté ahí para hacer de nuevo a Pedro Sánchez presidente" del Gobierno. "Merece la pena votar", recalca.

También hace parada en Paterna, con Sagredo, y en València con los ministros Arcadi España y Diana Morant. El primero de ellos, número dos en la candidatura del PSOE por Valencia, reivindica la línea 10 de Metrovalencia, inaugurada durante su etapa como conseller de Infraestructuras y que "curaba heridas" entre Nazaret y el centro de la capital. Mientras, con la secretaria general del PSPV, Bernabé se encuentra en el futuro bulevar García Lorca y el Canal de Acceso, una obra "histórica".

LOS PACTOS DEL PP Y VOX "NO SALEN GRATIS"

La elección del jardín de Viveros para presentar la campaña del 29N no ha sido casual, ya que, según ha explicado Bernabé, València fue la ciudad que acogió en 1937 el Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura, en el que se rindió homenaje a Federico García Lorca, y en ese contexto la compañía de teatro La Barraca, que se "refugió" en la capital, montaba su escenario en este icónico espacio verde.

Con ese mismo espíritu, los socialistas desembocarán con 'La Pilareta' por los pueblos de la provincia de Valencia para "explicarle a la gente la necesidad de defender la democracia y de levantar esa fuerza que necesitamos" con el fin de "hacer frente a la derecha y su deseo de silenciar los derechos" de la ciudadanía. Todo ello, según Bernabé, frente a una derecha a la que "le ha costado empezar a hacer campaña" y que ahora, tras el acuerdo PP-Vox para el Senado, "ha reconocido lo que son".

"Ya ni se esconden, les da igual ponerse bajo las mismas siglas. Lo mismo son, lo mismo piensan, lo mismo dicen", ha censurado Bernabé sobre esta alianza, que ha diferenciado de la candidatura de Senado de Progreso. "Es evidente, es sustancial", ha resaltado, y ha comparado el acuerdo del PP y Vox con el 'pacto de la servilleta' alcanzado en la Comunitat tras las autonómicas de 2023, con el que los 'populares' se "plegaron muy rápido" y de manera "muy vergonzosa" a la formación de Santiago Abascal. "No salen gratis a la ciudadanía", ha cuestionado.

"YA NO VEMOS DIFERENCIA"

Bernabé también ha cargado contra Vox por llevar de número tres al Congreso por Valencia el 29N a Carlos Flores, "condenado por violencia machista", y contra la alcaldesa de València y cabeza de lista del PP, María José Catalá, por "decir que tiene ciertas añoranzas al franquismo", por "descolgar la pancarta y las banderas LGTBI" del balcón del Ayuntamiento y por "comparar con enfermedades" a las personas de este colectivo.

A su juicio, la posición del PP en "todas estas cuestiones" ya "no tiene más remedio", porque Vox "pone el ideario encima de la mesa" y los 'populares' lo asumen "cada vez de manera más clara". "Hoy entre el PP y Vox ya nos vemos diferencia, hay gente que se presenta por Vox que estaba en el PP", ha señalado, como es el caso del cabeza de lista por Valencia de esta formación, Ignacio Gil Lázaro. "Es gente que ha estado siempre en el mismo sitio", ha incidido.

Frente a ello, Pilar Bernabé ha reivindicado que los socialistas representan "otra cosa": "Ellos, el odiar, la máquina del fango, el gris y oscuro del pasado. Pero esta campaña va de salir con la fuerza de la gente, lo hemos visto en Brasil --con la victoria de Lula-- y en otros lugares, la gente se está poniendo pie en pared ante el avance de la ultraderecha".

EL SENADO, "UN AUTÉNTICO INFIERNO"

Por su parte, el cabeza de lista al Senado por Valencia --donde el PSOE concurre junto a las fuerzas a su izquierda bajo la candidatura 'Senado de Progreso'--, Juan Antonio Sagredo, se ha mostrado "encantadísimo" con los lemas de la campaña, 'La fuerza de la gente' y 'La fuerza del amor', y ha llamado a construir una mayoría progresista en la Cámara Alta, tras una legislatura en la que el PP y Vox la han convertido en "un auténtico infierno".

Además, ha reivindicado que los socialistas se sienten "cómodos" con este tipo de campañas y ha abogado por "contraponer el amor al odio". "Les parece mal --al PP y Vox-- que nos besemos, que nos abracemos, que vengamos a donde está la gente", ha sostenido el también alcalde de Paterna (Valencia), que ha resaltado que el PSOE ya tiene "un programa de todo lo hecho", por lo que la ciudadanía "ya sabe lo que proponemos". "Ahora nos hace falta una mayoría más amplia", ha recalcado.

También ha apostado por desarrollar una campaña "de amor contra el odio" que representa el "matrimonio" del PP y Vox. "Lo importante es poder llegar a cada rincón de la provincia. Esta campaña no inventa nada, simplemente muestra lo que somos los socialistas, gente cercana que pensamos en las personas", ha argumentado, al tiempo que ha augurado que tendrá "un final feliz para España, como ha pasado en Brasil". "La gente se está revelando y el amor va a triunfar una vez más", ha insistido.

COMENTARIOS "SIEMPRE HAY"

Preguntado por las críticas de algún sector de Compromís, Sagredo ha manifestado no tener conocimiento de las mismas y ha hecho hincapié en la necesidad de que la "preocupación" sea la "oficialización del matrimonio del PP y Vox" y de que la candidatura de Senado de Progreso sea "la fuerza más votada". Por su parte, Bernabé ha puesto en valor el "esfuerzo de todas las fuerzas de progreso" para sacar adelante esta alianza. "Comentarios aislados siempre hay en todas partes", ha indicado.

Sobre posibles actos conjuntos durante la campaña del PSOE con las fuerzas a su izquierda, Sagredo se ha remitido a lo que establezca el comité electoral, ha reconocido que no tiene "ningún problema" si se llega a plantear la idea, pero ha remarcado que el partido "marca sus tiempos". Y preguntado por la salida de Cristina Moreno al ocupar Compromís el número dos en la candidatura, la ha enmarcado en las "concesiones" que ha realizado el PSOE en toda España.

Por último, sobre si la 'Pilareta' recogerá en algún momento durante la campaña a Pedro Sánchez para celebrar un acto en València, Bernabé ha pedido a los periodistas que no "sufran" por esta cuestión y ha garantizado que, cuando se sepa, se anunciará. "No lo sé", ha esgrimido.