Bernabé y Sagredo encabezan las listas del PSPV por Valencia al Congreso y al Senado para el 29N

José Antonio Sagredo Y Pilar Bernabé - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSPV-PSOE de la provincia de Valencia presenta unas candidaturas de "amplio acuerdo" para el Congreso y el Senado para las próximas elecciones generales del 29 de noviembre que encabezan, respectivamente, Pilar Bernabé y José Antonio Sagredo.

De este modo, y como se había avanzado en los últimos días, el Comité Provincial que presiden Carlos Fernández Bielsa ha confirmado que la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, será la número uno de la lista al Congreso de los Diputados, mientras que el alcalde de Paterna liderará la candidatura al Cámara Alta.

Tras Pilar Bernabé, en la lista socialista por Valencia al Congreso aparecen, por este orden, el ministro de Hacienda, Arcadi España, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró; y el actual síndic en Les Corts, José Muñoz.

Los siguientes puestos son para Carmen Martínez, Vicent Sarrià, Ana González, Michel Montaner, Lola Celda, Ernesto Herrera, Maite Girau, Jaume Espada, Nuria Aparici, Abel Martí, Horte Gómez y Vicent Ciscar.

En cuanto al Senado, además de Sagredo, se propone en segundo lugar a Cristina Moreno y en tercero a Rafa García.

Desde la formación valoran estas candidaturas como una muestra de "unidad, consenso y compromiso socialista para salir a ganar las elecciones y seguir avanzando".

Tras su aprobación en los comités provinciales, las listas pasarán por una reunión de la ejecutiva del PSPV y de ahí se remitirán a Ferraz. Durante esta semana se llevarán a cabo comités provinciales de esta formación en los que se presentarán las listas de cada una de las tres provincias de la Comunitat Valenciana al Congreso con vistas al 29N.

Posteriormente, esas listas pasarán por una reunión de la ejecutiva del PSPV y de ahí se remitirán a Madrid, al PSOE. Está previsto que el próximo sábado, se aprueben las candidaturas en el Comité Federal.