Bombai trae su gira 'Pasado, presente y futuro' a la sala Auditorio Roig Arena el 24 de abril de 2027

Cartel - ROIG ARENA

VALÈNCIA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La banda valenciana Bombai actuará el próximo 24 de abril, en 2027, en la sala Auditorio del Roig Arena, dentro de su gira 'Pasado, presente y futuro'.

En este concierto el grupo repasará más de una década de éxitos, junto a los nuevos temas que marcan su momento actual. La actuación será un reflejo de su esencia, con una combinación de "energía, emoción y optimismo".

Con directos "cargados de personalidad", Bombai construye sobre el escenario un sonido "único" en el que las guitarras, la batería de Ramón García y el ukelele de Vicente Cervera se entrelazan con la voz de Javier Fernández, lo que da forma a un estilo propio que fusiona pop, rock, reggae, ska, electrónica e incluso toques de flamenco, según ha detallado la organización en un comunicado.

El concierto se plantea como un viaje en el tiempo que recorre la evolución de la banda, sin perder nunca su seña de identidad: una mirada "positiva y cercana" que busca la conexión con el público.

Las entradas para el concierto de Bombai ya están a la venta en la web del Roig Arena.