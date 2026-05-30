Bomberos rescatan en Sagunt a dos personas tras un accidente de un hidroavión a 500 metros de la costa

Imagen del rescate - CONSORCIO

VALÈNCIA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia han rescatado en Sagunt a dos personas que han sufrido un accidente con un hidroavión y habían quedado a unos 500 metros de la costa.

Fuentes del consorcio aseguran que se trataba de un vuelo de prácticas en el que viajaban dos personas, quienes no han sufrido ninguna lesión reseñable.

Los hechos se han producido este sábado, sobre las 10.30 horas, y el Consorcio ha movilizado bomberos de Sagunt, quienes han rescatado con una embarcación a uno de los ocupantes, mientras el otro ha sido rescatado por Salvamento Marítimo.