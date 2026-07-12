Los bomberos siguen trabajando en el incendio de la planta de reciclaje de Aielo de Malferit

1103633.1.260.149.20260712103954 Incendio en una planta de reciclaje - CPBV

VALÈNCIA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia continúan trabajando este domingo en la extinción del incendio declarado este sábado en una planta de reciclaje en la localidad de Aielo de Malferit.

En concreto, durante la mañana de este domingo trabajan cinco dotaciones de bomberos junto a dos unidades de mando, detalla el organismo provincial.

Durante la noche de este sábado estuvieron activos ocho dotaciones junto a varios efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos.

Los bomberos recibieron el aviso del fuego a las 17.48 horas de la pasada jornada. El incendio presentaba una propagación generalizada por todas las instalaciones, con una progresión muy rápida desde el principio.

Los esfuerzos de los bomberos se centran en la extinción y en frenar la propagación a naves próximas, para evitar la afectación a otras empresas y que el fuego no llegue a esas instalaciones. Se actúa también en la extinción del incendio de vegetación a campos próximos.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat emitió recomendaciones en la población, como el cierre de puertas y ventanas, y activó la situación 0 del Plan Territorial de Emergencias.

El director general de Emergencias y Extinción de Incendios, Vicente León, visitó la pasada tarde el puesto de mando avanzado de este incendio industrial para interesarse por las labores de extinción.