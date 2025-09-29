Bomberos de Valencia y Castellón realizan varios rescates de vehículos atrapados por la lluvia

Archivo - Vehículo de bomberos - DIPUTACIÓ VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia y de Castellón han realizado durante la noche varios rescates de vehículos atrapados por la lluvia.

Por su parte, los bomberos del Baix Maestrat de Castellón también han tenido que rescatar a una persona del interior de un coche atascado por el agua en Sant Jordi.

En las últimas cuatro horas, según la Associació Valenciana de Meteorología (Avamet), la localidad de Cabanes ha registrado 99,4 l/m2; Suera, 85,4; y Tales, 78,2.