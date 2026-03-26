Bromera celebra 40 años reivindicando el "futuro imparable y rigor académico" de la literatura en valenciano

La editorial Bromera presenta sus novedades de primavera - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La editorial Bromera cumple 40 años al frente del sector reivindicando la literatura en valenciano y augura un futuro "imparable" en el que el "rigor académico" seguirá como uno de sus pilares fundamentales.

Así lo ha aseverado la directora general de la editorial, Sandra Capsir este jueves durante el acto de presentación de las novedades de Bromera para esta primavera que ha tenido luhar en Culaccino Espacio Creativo, en el barrio de Ruzafa.

El encuentro ha contado también con la participación de las editoras de adultos y de literatura infantil y juvenil, Susanna Lliberós y Andrea Bella, así como de algunos de los autores y autoras protagonistas de esta primavera literaria, como es el caso de Carme Cardona, Elvira Cambrils, Ame Soler (Tres Voltes Rebel) y Vicent Marco .

Capsir ha asegurado que el balance de estos 40 años de trayectoria de la editorial es "muy positivo" ya que han conseguido crear "una empresa editorial profesional y profesionalizada en un momento en el que el valenciano no era una lengua normalizada, en el que no existía un sector editorial valenciano".

Asimismo, ha señalado que uno de los primeros éxitos de Bromera ha sido "conseguir construir una editorial profesional" y "aportar" también en la creación generando "una nomina de profesionales, autores e ilustradores que han hecho posible un catálogo de libros, de más de 3.000 libros en valenciano, de todos los géneros y para todas las edades".

"El balance expositivo creo que es un éxito el su fundador, Josep Gregori, que supo ver que había una necesidad social de normalizar la vida en valenciano y la cultura y la literatura tenía de formar parte de ese proceso", ha sostenido la directora del grupo.

"NO VAMOS A CAER EN ESTAS PROVOCACIONES POLÍTICAS"

Preguntada por el futuro de la editorial en un momento en el que las instituciones "censuran" a autores catalanes y se "cuestiona" a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL)", Capsir ha afirmado que el futuro es "imparable" y que "tiene que seguir igual".

"Tenemos la sensación que nos ha tocado siempre llegar a donde las instituciones deberían haber llegado, en lo que tiene que ver con la promoción de la lectura y de la lengua", ha incidido la directora, quien señala que, "muchas veces" la editorial ha sido la que ha puesto en marcha "becas de mentoría, premios literarios, campañas de promoción del valenciano en las escuelas".

Un trabajo que, según ha indicado, llevan haciendo desde "el principio" y que en el futuro "será lo mismo" porque "los autores hacen libros de texto desde el rigor académico".

"No vamos a caer en estas provocaciones políticas o cuestiones que son más ideológicas que realmente de rigor académico. Nuestra hoja de ruta es seguir haciendo la mejor literatura en valenciano y el mejor libro educativo en valenciano", ha remarcado.

Respecto a si la editorial tiene algún acuerdo con las bibliotecas de la Comunitat Valenciana para poder hacerles llegar las novedades de la literatura en valenciano, Sandra Capsir ha explicado que en la Comunitat "no existe" un sistema regular de compra de libro para bibliotecas, como "sí" ocurre en otras comunidades autoras y que la manera que tienen de hacer llegar sus libros es a través de su propio sistema de promoción.

Y, ha insistido en que tener ese sistema en la Comunitat sería algo que "facilitaría la llegada de novedades y de libros a las bibliotecas" porque "los recursos son limitados": "Creo que es una asignatura pendiente", ha destacado.

VARIEDAD DE MIRADAS Y VOCES DE LA LITERATURA VALENCIANA

Por su parte, las editoras Susanna Lliberós y Andrea Bella, han sido las encargadas de presentar, en presencia de algunos de los autores, las novedades de Bromera para esta primavera.

Lliberós ha subrayado que "todas estas novedades reflejan la gran variedad de miradas y voces de nuestra literatura y demuestran que la literatura hace el mundo más amplio e inagotable", mientras que la editora de infantil y juvenil Andrea Bella ha incidido en que en este 2026 se ha apostado por "historias inspiradoras y divertidas".

La ilustradora Tres Voltas Rebel ha presentado 'Mediterrània', un álbum ilustrado que pone imágenes a la iconica canción de La Fúmiga, con quien ha colaborado en la edición y la producción de este libro, que acompañará el grupo durante su última etapa encima de los escenarios y que será "un recuerdo imborrable que perdurará en el tiempo junto al gran éxito musical del grupo alcireño".

Igualmente, el periodista Vicent Marco ha hablado del segundo volúmen del libro 'A fer la mà! Passatemps valencians, una obra que pretende repetir el éxito de la primera parte y que vuelve a contar con las ilustraciones de Raúl Salazar para ofrecer un nuevo recopilatorio de pasatiempos completamente nuevos y originales que incluyen un 'Qui es Qui' al estilo valenciano para jugar y divertirse.

La ganadora del Premi de Novel·la Ciutat d'Alzira 2025, Carme Cardona, ha presentado su obra 'Les síl·labes del teu nom', una novela negra que, a la vez, combina misterio y un punto de fantasía ambientada en València y en diferentes localidades de la comarca del Camp del Turia.

La escritora de Pego (Alicante) Elvira Cambrils también ha introducido a los asistentes su nueva novela 'Gramatica dels gira-sols', una historia sobre "el amor, la libertad y el paso del tiempo que explora la fragilidad de los vínculos y la fuerza de los deseos tardíos" que ha sido reconocida con el Premi Isabel de Villena de los premios literarios Ciutat de València.

LITERATURA INFANTIL Y AUTORES INTERNACIONALES

Entre las novedades también se encuentran 'Galàctica', una obra de teatro infantil de la reconocida autora de literatura infantil y juvenil Teresa Broseta que habla de la amistad, la interculturalidad y los prejuicios.

El autor Paco Cholbi presenta 'Què li ha passat al monstre Petorro', un álbum ilustrado que enseña que, para hacer felices a los otros, primero hay que quererse a uno mismo. Una nueva aventura que consolida el éxito de este monstruo como personaje y todo el universo creado a su alrededor.

Finalmente, la editorial también ha aprovechado el acto para presentar otras novedades destacadas, como el último libro del escritor francés Pierre Lemaitre, 'Las belles promeses', que en las primeras semanas en librerías ha conseguido situarse en el top ten de libros más vendidos en valenciano.

También la última obra de Erri De Luca, 'La edat experimental; el libro 'Si ho vols fer d'amagat, has de matar a les ovelles', de Anna *Maschik, que debuta con una obra de alto nivel literario que nos muestra, "a través de rituales domésticos y una prosa fragmentaria, como el trauma se transmite de manera muda entre generaciones", o libros como 'La cultura del mercat', de Paco Alonso, y 'Despertar en la lluna', la obra póstuma de Àngels Moreno.