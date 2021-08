Buñol se vuelve a teñir de rojo con un juego de realidad virtual y 2.000 globos al aire para "mantener viva" su Tomatina

VALÈNCIA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La localidad valenciana de Buñol ha lanzado un juego de realidad virtual y 2.000 globos rojos al aire con el objetivo de "mantener viva" su Tomatina, que se hubiera celebrado este miércoles, como es tradicional, aunque la pandemia de coronavirus lo ha impedido.

El juego, diseñado para las gafas Oculus Quest 2, sumerge al participante en una experiencia inspirada en la batalla pacífica más internacional y supone una inmersión 3D completa en la fiesta, que cumple 76 años y lleva sin celebrarse dos por la covid.

'Tomatina VR Experience trasladará a los jugadores que tengan unas gafas Oculus Quest 2 a las calles de Buñol y al epicentro de la fiesta, para vivir todo tipo de sensaciones, desde el Palo de jabón al paso de los camiones o el bullicio de fiesta.

Socarrat Studio, junto al estudio de desarrollo VR GorilaPunk, han sido los encargados del diseño y programación de un juego "en el que se respira el ambiente de La Tomatina en cada rincón, en las camisetas oficiales de los participantes, en la lonas de los edificios y en las proclamas tradicionales de ese día como el clásico: 'Forasteros, no vais a tener frío', señalan desde los diseñadores.

La experiencia además incluye como Banda Sonora el tema 'Todo del mismo color', del grupo de Buñol Malsujeto. El juego es gratuito y,, para disfrutarlo, es necesario disponer de un visor Oculus Quest y descargarse la APK 'Tomatina VR Experience', desde la web oficial www.latomatina.info.

El jugador se verá entonces inmerso en una batalla tridimensional de tomates que deberá esquivar y lanzar, con el paso de camiones incluidos o el lanzamiento de agua desde los balcones , según ha explicado la concejal de Turismo y Tomatina, María Vallés.

La alcaldesa de Buñol, Juncal Carrascosa, ha señalado que el Ayuntamiento pretende con esta iniciativa "brindar la opción de seguir disfrutando de la Tomatina de una manera alternativa, que seguirá vigente una vez, pueda volver a celebrarse de manera presencial como lleva haciéndolo desde hace 76 años".

"No podemos celebrar la Tomatina en el plano real porque la pandemia no nos lo permite, pero hemos pensado que sería interesante tener una realidad virtual paralela donde no hay pandemia y sí que se puede celebrar", ha explicado Carrascosa, quien ha asegurado que esta aplicación será, en todo caso, un complemento a la celebración presencial que esperan no se demore más en el tiempo.

De este modo, ambas experiencias "convivirán" porque el consistorio pretende con esta acción "no sólo seguir poniendo en valor esta fiesta única sino también sumergirse en un nuevo plano digital, que servirá además como otro factor de dinamización turística del municipio".

El consistorio ha destacado que esta iniciativa es pionera en España en la recreación virtual de una fiesta tradicional "sin estar físicamente en ella", pero han insistido en que se trata de una herramienta digital que actúa como "recordatorio" de La Tomatina, aunque en esta ocasión los participantes "no se van a manchar de tomate".

"DESILUSIÓN" POR UN SEGUNDO AÑO SIN TOMATINA

La alcaldesa de Buñol ha admitido que este día se ha vivido con "desilusión" en las calles de la localidad al no haber podido celebrar por segundo año consecutivo esta fiesta de Interés Turístico Internacional y que tiene mucho contacto físico entre los participantes: "Algo que no es compatible con el virus".

"Desde anoche esto sería un hervidero de gente y hoy hubiera sido la enorme catarsis roja tan divertida y que tanto nos caracteriza a los vecinos de Buñol", ha señalado Carrascosa, quien ha lamentado la ausencia de este festejo que atrae a personas de todo el mundo.

En este sentido, ha indicado que son muchas las personas de varios países que les han querido transmitir un mensaje de ánimo y que han mostrado su interés en volver a Buñol a celebrar La Tomatina cuando la situación sanitaria lo permita.

Desde Buñol han asegurado que la vuelta de la Tomatina "tiene que ser a lo grande" y no conciben otro formato que no sea semejante al que durante más de 70 años se celebra en esta localidad por lo que esperan que la creación de este videojuego virtual siga manteniendo las ganas y las expectativas de volver a vivir "en persona" esta festividad.

MUSEO

De hecho, varios visores VR Oculus Quest 2 estará a disposición de los visitantes del museo de La Tomatina , que abrirá sus puertas durante el mes de septiembre, para que todo el mundo pueda disfrutar de experiencia, manteniendo en todo momento las recomendaciones covid.

Durante el evento de presentación además se han lanzado 2.000 globos rojos biodegradables desde el puente de la República, conocido también como Puente Nuevo, para simbolizar de este modo que la Tomatina "sigue viva".