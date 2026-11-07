Cae en València un punto de venta de droga bajo la apariencia de un club social

Material incautado - POLICÍA NACIONAL

VALÈNCIA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en la ciudad de València un punto de venta de droga bajo la apariencia de un club social. Además, se ha detenido a un varón de 24 años como presunto autor de un delito contra la salud pública. El establecimiento se anunciaba en redes sociales e Internet con la intención de atraer turistas extranjeros interesados en adquirir cannabis.

La investigación comenzó tras tener conocimiento la Policía Local de València a finales del mes de agosto de que el establecimiento se anunciaba en Internet y redes sociales como club privado de cannabis y que entre sus potenciales clientes había turistas extranjeros que habían conocido el lugar por estos canales y acudían expresamente para adquirir sustancias cannábicas, según ha informado Jefatura en un comunicado.

Las sucesivas labores de investigación llevadas a cabo por agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Distrito Centro permitieron reunir indicios de una actividad estable de venta y distribución de cannabis y derivados. La utilización de la denominación 'club social' y de un sistema de afiliación mediante cuota podía transmitir a los visitantes extranjeros una apariencia de normalidad o de actividad legalmente autorizada.

SE LES FACILITABA UNA BOLSA PARA EXTRAER EL CANNABIS DEL LOCAL

Prosiguiendo con las pesquisas, agentes de paisano comprobaron que se ofrecía el alta como socio mediante una cuota de 25 euros, con acceso al consumo y a la adquisición de productos, incluso se ofrecía la compra de productos sin necesidad de asociarse y la posibilidad de extraer las sustancias del local, facilitando para ello una bolsa destinada a evitar su detección en controles policiales.

Tales hechos demostraban que la distribución de las sustancias no se encontraba limitada al consumo compartido entre un círculo cerrado de socios.

Finalmente, la operación culminó el 20 de octubre con una entrada y registro en el local, donde se intervino más de un kilogramo de sustancias repartido en numerosas dosis de apariencia cannábica --marihuana y hachís--, material de envasado y preparación, una báscula de precisión y 767 euros en efectivo.

En el establecimiento se localizaron también 19 cajas de bolsas de autocierre y documentación relacionada con su actividad. Por ello, se procedió a la detención de un varón como presunto autor de un delito contra la salud pública.