Billetes intervenidos - GUARDIA CIVIL

VALÈNCIA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Hifalcos', ha detenido a tres personas e investigado a otros 24, pertenecientes a grupo criminal, asentado en la provincia de Valencia, dedicado a cometer estafas informáticas, blanquear capitales y amenazar a personas que habían sido captadas para prestar sus cuentas bancarias a cambio de dinero. Entre los detenidos, se encuentra el presunto líder de la organización, vecino de Requena, que controlaba la actividad del grupo.

La investigación, desarrollada durante más de un año, comenzó tras la denuncia de un vecino de Requena que había facilitado su cuenta bancaria y las claves de acceso a la banca electrónica a un conocido, como supuesto favor personal. Poco después, la entidad bancaria bloqueó la cuenta al detectar ingresos de procedencia ilícita, destaca la Benemérita en un comunicado.

A partir de este hecho, los agentes reconstruyeron el entramado financiero de la organización y comprobaron que el dinero obtenido de las víctimas se distribuía rápidamente entre cuentas de distintos titulares, se retiraba en efectivo, se utilizaba en salones de apuestas o se convertía en criptomonedas mediante cajeros automáticos.

En uno de los casos investigados, un integrante del grupo llegó a introducir más de 35.000 euros en efectivo en cajeros de criptomonedas durante un año, con 26 ingresos realizados en apenas once días.

VEHÍCULOS DE ALTA GAMA Y HOTELES CON TARJETAS ROBADAS

Los agentes también descubrieron que los integrantes de la trama utilizaban datos de tarjetas bancarias de terceras personas para pagar gastos personales, entre ellos alojamientos hoteleros, desplazamientos, compras y alquileres de vehículos de alta gama, algunos de ellos prácticamente a diario.

Además, el presunto cabecilla había dado de alta hasta cinco comercios ficticios en plataformas de pago digital, sin actividad comercial real, para simular operaciones de venta con tarjetas ajenas y recibir posteriormente el dinero en sus propias cuentas como si procediera de negocios legítimos.

DISTINTOS MÉTODOS DE ESTAFA

La organización empleaba diferentes métodos para obtener fondos, entre ellos la estafa del 'hijo en apuros', el 'carding', el fraude del CEO y el 'vishing'.

También captaba a terceras personas a cambio de dinero para utilizar sus cuentas bancarias como vía de recepción y transferencia de fondos ilícitos.

Cuando algunas de estas personas intentaban desvincularse del grupo, eran presuntamente amenazadas para que continuaran facilitando sus cuentas y retirando el dinero bloqueado por las entidades bancarias.

MÁS DE 150.000 EUROS DE PERJUICIO ECONÓMICO

Hasta el momento, la Guardia Civil ha acreditado un perjuicio económico superior a 83.000 euros a 40 víctimas, además de otros 19.200 euros correspondientes a operaciones que no llegaron a materializarse. No obstante, los investigadores estiman que el volumen total defraudado supera los 150.000 euros y no descartan que el número de afectados pueda superar las 170 personas, ya que todavía podrían existir víctimas que no han sido identificadas o que no han presentado denuncia.

Los agentes han detectado víctimas en Reino Unido, Italia y Francia, así como tarjetas bancarias emitidas por entidades extranjeras. La Guardia Civil está coordinando con Europol y las autoridades policiales de estos países las actuaciones necesarias para identificar a los posibles afectados.

CUATRO REGISTROS EN REQUENA Y VALENCIA

La fase de explotación de la operación tuvo lugar con la práctica de cuatro registros domiciliarios en Requena y Valencia. Durante las actuaciones se intervinieron dinero en efectivo, criptoactivos, tarjetas bancarias, teléfonos móviles, tarjetas SIM, ordenadores, dispositivos de almacenamiento y documentación a nombre de terceras personas relacionada con las estafas. Además de un arma de fuego simulada de apariencia real y sustancias estupefacientes.

Los investigadores no descartan que el arma pudiera haberse utilizado para intimidar o coaccionar a las víctimas y mantienen abiertas las pesquisas para determinar el posible destino de las sustancias intervenidas y su relación con otras actividades delictivas.

Asimismo, los agentes inspeccionaron un locutorio de València presuntamente relacionado con la activación de líneas telefónicas a nombre de terceras personas sin cumplir los controles de identificación establecidos.

La investigación ha sido desarrollada por el Equipo Arroba de la Comandancia de Valencia. Las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Requena, plaza número 1, órgano judicial que dirige la investigación.