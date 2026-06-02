Callosa de Segura decreta tres días de luto por el presunto crimen machista de una mujer a manos de su pareja

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ALICANTE, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Callosa de Segura (Alicante) ha decretado tres días de luto oficial en la localidad, concretamente este martes, miércoles y jueves, en señal de "dolor y rechazo unánime de toda la ciudadanía" ante el presunto asesinato machista de una mujer de 48 años a manos de su pareja, un hombre al que la Guardia Civil ya ha detenido.

También ha convocado a toda la ciudadanía a guardar un minuto de silencio en memoria de la víctima este martes a las 19.30 horas a las puertas del consistorio, según ha informado la administración local en su página de Facebook.

Agentes del instituto armado han arrestado al varón, de la misma edad, acusado del crimen ocurrido este martes por la mañana en la vivienda de este municipio donde al parecer convivían ambos. Los hechos se están investigando como un posible asesinato por violencia de género.

Desde la Guardia Civil han indicado que no hay constancia de antecedentes de violencia de género entre ambos, de nacionalidad española, y han señalado que no tenían hijos en común ni vivían menores en el domicilio. El Equipo Mujer-Menor (EMUME) está investigando los hechos.

Así, el Ayuntamiento de Callosa de Segura ha expresado su "más profunda consternación" y su "más firme condena ante el asesinato" de esta vecina de la localidad y ha apuntado que "la violencia de género constituye una grave vulneración de los derechos humanos y una de las expresiones más extremas de la desigualdad y la violencia contra las mujeres".

"Desde este ayuntamiento queremos trasladar nuestro apoyo, cercanía y solidaridad a la familia, amistades y personas allegadas de la víctima en estos difíciles momentos", ha apuntado la administración local.

MINUTO DE SILENCIO

Durante los tres días de luto oficial, las banderas de los edificios municipales ondearán a media asta. Además, el consistorio ha convocado a la población a participar en un minuto de silencio este martes por la tarde a las 19.30 horas a las puertas del Ayuntamiento, en memoria de la víctima.

"Invitamos a vecinos y vecinas a participar en este acto de respeto, duelo y repulsa ante cualquier manifestación de violencia de género", ha indicado, para luego sentenciar: "Callosa de Segura dice no a la violencia de género".