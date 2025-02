Camarero replica a Bernabé que "explique por qué no funcionaron agencias estatales" tras reconocer que es su responsable

VALÈNCIA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero, ha replicado a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que "ahora debe dar explicaciones de por qué no funcionaron las agencias estatales" tras "tardar cuatro meses en reconocer que es su responsable y de movilizar todos los recursos disponibles de la administración del Estado en la Comunitat Valenciana".

Camarero ha respondido así, en un comunicado, a las declaraciones emitidas este sábado por Bernabé, quien ha insistido en que la Generalitat es el "mando único" del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) y ha cuestionado que el pasado 29 de octubre, día en que la dana arrasó la provincia de Valencia, los responsables no enviaran el mensaje de alerta a la población "hasta que no aparece el 'president' de la Generalitat", Carlos Mazón. Igualmente, la delegada del Gobierno ha asegurado que ella es la responsable de las agencias que están por parte del Gobierno de España, para que estas atiendan "las demandas que hace la dirección de la emergencia".

La vicepresidenta de la Generalitat ha preguntado a Bernabé "por qué la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) no informó del aumento descomunal del caudal del barranco del Poyo durante dos horas y media de silencio letal, por qué no se cortó el tráfico en las vías clave de la red de carreteras del estado, como hicieron por la mañana en la zona de Utiel".

"Por qué no cortaron la A-3 a la altura de Chiva, el ByPass y la pista de Silla en la A-7; por qué no paralizaron las cercanías y la alta velocidad y, sobre todo, por qué no activó a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado durante días en los que los afectados sufrían robos y pillajes en sus casas", ha agregado.

En esta línea, Camarero se ha cuestionado si la delegada del Gobierno "sabía lo que estaba pasando como jefa de la CHJ y de la Aemet en la Comunitat Valenciana y no lo trasladó": "¿La delegada o el resto de representantes de los organismos estatales alertaron de lo que estaba pasando?".

La portavoz del Consell ha instado a Bernabé a "explicar lo que sucedió y asumir su papel como parte del Cecopi y de su comité de dirección que ella codirige y que adopta las decisiones de forma colegiada y coordinada para mejor gestión de la emergencia".

En este punto, se ha preguntado si "el nerviosismo y la crispación que demuestra en cada declaración es para intentar tapar la inacción de su Gobierno, que está tan lejos de los valencianos como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que huyó en Paiporta el 3 de noviembre y ya no ha vuelto para estar con los afectados".