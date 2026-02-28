Cano destaca en Benissa el papel estratégico de la gastronomía como motor turístico en la Comunitat Valenciana

Inauguración de la jornada ‘Essència. Sabor a putxero de polp’ en Benissa - GVA

ALICANTE, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha subrayado este sábado el papel estratégico de la gastronomía en el desarrollo turístico de la Comunitat Valenciana.

"La gastronomía es hoy uno de los principales motivos por los que un visitante elige destino", ha señalado Cano, para quien "nuestro producto, nuestra cocina y nuestra tradición culinaria son una potente carta de presentación y un elemento diferenciador en un mercado turístico cada vez más competitivo".

Marián Cano ha realizado estas declaraciones durante la inauguración de la jornada 'Essència. Sabor a putxero de polp' en Benissa (Alicante), un proyecto gastronómico que cuenta con la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana a través de L'Exquisit Mediterrani, y que pone en valor el producto, la tradición y el talento local, ha informado la Generalitat en un comunicado.

Durante su intervención, la consellera ha recordado que "apostar por el producto de proximidad y por el talento local no solo fortalece nuestra identidad, sino que genera oportunidades económicas, fija población y dinamiza nuestros municipios durante todo el año".

En este sentido, ha señalado que iniciativas como 'Essència', impulsadas con el respaldo de Turisme Comunitat Valenciana, "contribuyen a desestacionalizar el turismo y a atraer a un visitante interesado en la cultura, el territorio y las experiencias auténticas, alineadas con la estrategia gastronómica de la Comunitat".

Asimismo, Cano ha subrayado que "cuando instituciones, sector hostelero, productores y sociedad trabajan juntos, el resultado es un proyecto sólido, con identidad y con capacidad de proyección y continuidad en el tiempo".

Finalmente, la responsable de la política turística del Consell ha reiterado el compromiso de la Generalitat con la promoción de la gastronomía como motor de desarrollo económico y atractivo turístico: "Nuestra cocina es cultura, paisaje y economía. Apostar por ella es apostar por un modelo turístico sostenible, auténtico y de calidad".

La cita gastronómica ha congregado a 'chefs' con estrellas Michelin, profesionales del sector de Benissa, productores locales y público general, combinando degustaciones, actividades culturales, talleres, mercado de producto de proximidad y actuaciones musicales en una propuesta dirigida tanto a residentes como a visitantes.