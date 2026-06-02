Catalá condiciona un tercer día de Ofrenda en Fallas a que el día 16 de marzo sea no lectivo

Archivo - Cremà de la falla del Ayuntamiento, a 19 de marzo de 2026, en Valencia (España). La Cremà pone fin a las Fallas la noche de San José, cuando se queman los monumentos para simbolizar la renovación colectiva. La falla municipal, situada frente al - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha condicionado diferentes cambios durante los días de Fallas --un tercer día de Ofrenda o adelantar la 'plantà'-- a que el 16 de marzo sea no lectivo.

Catalá se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación tras asistir a la presentación del vídeo 'Reciclar es más fácil de lo que crees' que protagonizan las influencers 'Amparos', dentro de la iniciativa de EMTRE y Asindown.

La alcaldesa, preguntada por posibles cambios en la organización de Fallas, como instaurar tres días de Ofrenda o adelantar la 'plantà' al día 14, ha dicho: "Lo primero que tenemos que valorar, y estamos trabajando en ello, es si el día 16 puede ser un día no lectivo".

"El año pasado --ha añadido-- ya tuvimos esta cuestión sobre la mesa y lo primero que tenemos que saber es, antes de poder analizar si esto es viable o no es viable, si el 16 puede o no puede ser lectivo".

Al respecto, ha comentado que están trabajando con el Departamento de Educación y analizando el año que viene y la programación educativa para ver si esto es viable. "Si fuera viable, pues ya plantearíamos el escenario", ha señalado.

Pero en este momento, ha insistido, "todavía es muy prematuro para saber si esto va a poder desarrollarse o no, porque para eso evidentemente hay que saber si el 16 puede ser día no lectivo, que es esencial para que se pueda hacer un tercer día de Ofrenda el 16 por la tarde".

"Es verdad que permitiría una mejor organización, terminar todos los días la Ofrenda a una hora bastante prudente, en torno a las 10 de la noche aproximadamente, que los recursos policiales estuvieran destinados un poco durante la noche a intentar velar por la normalidad y la tranquilidad en verbenas y en momentos de máxima concentración de personas. Es decir, tiene ventajas y evidentemente también tendrá inconvenientes", ha concluido.

LA 'PLANTÀ'

Respecto al adelanto de la 'plantà', la alcaldesa ha indicado que "se pueden organizar las Fallas manteniendo un poco las 'plantàs', pero bueno, en cualquier caso creo que es una cuestión que tiene que consensuarse en la Asamblea de Presidentes. Y no solo en la Asamblea de Presidentes, sino que estamos intentando hablar y entablar conversaciones con todos los actores afectados, el gremio, el sector económico y todos los que se ven afectados", ha dicho.

La intención, ha recordado, es que el año que viene no se instalen carpas antes del día 11 y se regule mucho ese equilibrio "tan difícil a veces" de la convivencia entre los vecinos y los falleros.