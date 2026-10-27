Catalá exige a Marlaska un refuerzo policial para proteger a vecinos y comercios ante posibles disturbios en València

Archivo - La alcaldesa de València, María José Catalá, atiende a los medios en una imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, Mª José Catalá, ha remitido una carta este martes al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para reclamarle un refuerzo policial en la ciudad ante la posibilidad de que durante los próximos días tengan lugar disturbios similares a los ocurridos el pasado sábado en Barcelona o este mismo lunes en Bilbao.

En la misiva, según ha explicado la propia Catalá, exige a Marlaska "respuestas, efectivos y un plan para proteger a los ciudadanos, a los comercios y a la ciudad". "Me preocupa muchísimo lo que está pasando en el resto de las ciudades españolas estos días. Creo sinceramente que el ministro del Interior está totalmente escondido, desde luego, es una absoluta irresponsabilidad", ha manifestado en declaraciones a los medios tras posar con el resto de candidatos del PP por Valencia a las elecciones del 29N.

La primera edil ha indicado que ha tenido conocimiento de "posibles convocatorias para el próximo día 31 en València" de disturbios similares a los de Barcelona o Bilbao. Ante ello, ha advertido que no va a quedarse "parada" y por eso ya ha contactado con los comerciantes de València y ha solicitado una reunión con el subdelegado de Gobierno, José Rodríguez Jurado, que tendrá lugar a las 17.00 horas de este martes con la participación del concejal de Policía, Jesús Carbonell.

En esta línea, ha reclamado al Gobierno coordinación con todos los efectivos y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, al tiempo que ha avanzado que no descarta "en absoluto" convocar una junta local de seguridad el próximo viernes para "organizar e impulsar una organización y una respuesta policial efectiva a estos altercados que hemos visto en Barcelona y en Bilbao y que no pueden pasar en València".

"Espero que el ministro responda y reaccione, y espero que el Cuerpo Nacional de Policía y todos los efectivos estén a disposición de una ciudad que no merece estos altercados y que tiene que ser protegida", ha insistido, y ha exigido al Gobierno que "entienda" que "cuando no hay respuesta a la violencia, hay más violencia": "No se puede ser permisivo con aquellos que alteran nuestra convivencia".

VITO QUILES

Preguntada por "si sería recomendable que, en este contexto, se celebre un acto del agitador Vito Quiles previsto para este miércoles en València", Catalá ha señalado que "tenemos un contexto convocado" y ha apuntado a la acampada "no solicitada" por el derecho a la vivienda instalada desde hace semanas en la plaza del Ayuntamiento. "Estamos tranquilamente conviviendo e intentando hacer posible todas las sensibilidades", ha añadido.

Y ha abundado: "Nosotros, desde luego, queremos ser comprensivos y empáticos con todas las sensibilidades, pero lo que yo estoy viendo en Barcelona no es esto. Lo que he visto en Barcelona son altercados, son agresiones contra los comercios, son pérdidas para la economía de la ciudad y son violentos. Por tanto, tenemos que centrar todos los esfuerzos y el objetivo en que todos los agentes policiales estén al servicio de la ciudad el próximo día 31. Tenemos que esforzarnos".

Dicho esto, sobre "actividades e iniciativas privadas" o "cuestiones como, por ejemplo, las acampadas no autorizadas", ha defendido que "es muy importante conocer el contexto en el que estamos e intentar que los ciudadanos vivan en tranquilidad y en paz". "Pero hay una obligación de las autoridades públicas y del Ministerio del Interior, más allá de las recomendaciones y demás, de actuar. Y el ministro del Interior lleva 48 horas escondido", ha añadido, para urgir a Marlaska "a empezar a hacer su trabajo, por el que cobra, y a empezar a ponerse a servicio de las ciudades".