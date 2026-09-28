CCOO denuncia la "pérdida salarial" de 9,2 millones de empleados de centros de menores y acudirá a la vía judicial

El sindicato CCOO denuncia que unos 1.200 trabajadores de 25 centros de menores de la Comunitat Valenciana arrastran una pérdida salarial que supera los 9,2 millones de euros. - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO denuncia que unos 1.200 trabajadores de 25 centros de menores de la Comunitat Valenciana arrastran una "pérdida salarial" que supera los 9,2 millones de euros. Ante esta situación, exige a la Generalitat que realice "ya" las licitaciones pendientes, puesto que "no se ha renovado ni una sola durante los últimos tres años y medio".

Así lo ha expresado el responsable del sector de infancia, adolescencia y familia del sindicato, Julio Fernández, durante la concentración que empleados de este "sector olvidado" han llevado a cabo este lunes ante Les Corts Valencianes y en la cual han dado a conocer los datos recabados en un informe.

El estudio indica es que los contratos "siguen caducados desde 2021, en algunos casos desde 2018, y esto supone una pérdida salarial para los trabajadores de más de 9 millones". "Hay que señalar que estos más de 1.200 profesionales que trabajan en más de 25 centros, estamos atendiendo a más de 3.000 niños y niñas", ha desgranado.

Desde la Federació d'Ensenyament de CCOO advierten que "este deterioro del sistema de infancia se ve reflejado en hechos como los de este mismo verano, cuando hemos visto que había centros que no podían cambiar los aires acondicionados y tenían a menores durmiendo en el suelo".

"Lo que estamos aquí exigiendo y denunciando es que la Administración actual deje ya esta situación atrás y renueve las licitaciones", ha remarcado Julio Fernández, quien ha anunciado que desde Comisiones Obreras van a iniciar por vía judicial la reclamación pertinente.

"Todo esto supone un incumplimiento de la Ley de contratos del sector público, que establece que estos enriquecimientos injustos o prórroga forzosa nunca deben exceder los nueve meses y hablamos de centros que llevan así desde 2018", ha incidido.

Para CCOO, detrás de esta situación "se esconde un ahorro": "Estamos hablando solo en salarios de 9,2 millones, pero también hay que hacer mucho hincapié en que las entidades que gestionan esto tienen precios sin actualizar de 2021. Esto es importante para el servicio a los menores. Estamos hablando de niños y niñas", ha aseverado.

"INACCIÓN DEL GOBIERNO VALENCIANO"

En su informe, la organización sindical detalla la pérdida que se ha dado en cada centro de menores, en función de su ratio de profesionales, durante los años 2024, 2025 y 2026, para los cuales habían previstas unas tablas salariales que "nunca pudieron ser aplicadas a consecuencia de la inacción del actual Gobierno valenciano".

De acuerdo a esta radiografía, el número exacto de trabajadores afectados por esta congelación salarial es de 1.276; trabajadores y trabajadoras que atienden cada día a 3.704 usuarios en sus respectivos centros de trabajo.