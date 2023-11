CCOO PV exige al Consell que active "todas las políticas de empleo" en materia de violencia de género: "Van muy lentas"

Inspección de Trabajo de la Comunitat Valenciana realizó en 2022 un total de 21 actuaciones por acoso, que derivaron en dos requerimientos



La secretaria general de CCOO PV, Ana García, ha exigido al Consell que se movilicen "todas las políticas activas de empleo para las mujeres que sufren violencia de género", pues ha criticado que estas medidas "van muy lentas" desde el 28 de mayo --fecha de las pasadas elecciones autonómicas-- e "incluso pueden estar en riesgo porque no se dedican los recursos suficientes".

Así lo ha señalado, en declaraciones a los medios de comunicación, en el acto previo al 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, donde han realizado una 'performance' a modo de denuncia para visibilizar a las 52 víctimas por violencia de género de este año 2023.

"Desde Comisiones Obreras denunciamos todas y cada una de las violencias de género que existen en toda su magnitud", ha subrayado García, al tiempo que se ha mostrado contraria "ante cualquier tipo de violencia de género y cualquier discurso negacionista que lo único que hace es ocultar la realidad".

En esta línea, ha reclamado tanto al Gobierno central como al Consell y los distintos ayuntamientos que dediquen "recursos para la prevención de la violencia de género y la atención de todas las víctimas que están sufriendo esta lacra social".

Por otro lado, la secretaria de Mujeres e Igualdad de CCOO PV, Cloti Iborra, ha criticado la "falta de datos" respecto a la violencia "más invisibilizada". De esta manera, ha recordado la última macroencuesta de violencia contra la mujer que detalló que "más de 1.400.000 mujeres en todo el Estado han afirmado haber sufrido acoso sexual en el ámbito laboral". "De estos acosos el 98 por ciento fueron realizados por hombres", ha apostillado.

Por este motivo, desde CCOO han indicado que se trata de "una cuestión de género que afecta de forma desproporcionada a las mujeres". Así pues, Iborra ha señalado que estas cifras se han alertado también desde la Organización Internacional del Trabajo y la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

"LAS MUJERES TIENEN MIEDO DE SER CUESTIONADAS"

Iborra ha hecho hincapié en que la sociedad valenciana se encuentra enfrente de "un grave problema de infradenuncia" porque un estudio realizado por CCOO para la Delegación del Gobierno ha indicado que "el 72% de las víctimas no pone en conocimiento en la empresa de la situación del acoso y el 62% de las mujeres no lo hacen por evitar represalias".

"Las mujeres tienen miedo de ser cuestionadas, como pasó con el caso Rubiales. Este permitió dar visibilidad y poner en la agenda política el acoso sexual, pero lamentablemente el nombre de Jenny Hermoso no se recordará por ser una gran jugadora del Mundial sino por ser la jugadora del abuso y eso, no lo ha escogido", ha ejemplifico la secretaria de Mujeres e Igualdad.

Además, Iborra ha destacado que la Actividad Inspectora en la Comunitat Valenciana realizó en 2022 un total de 21 actuaciones de investigación por acoso, pero sin llegar a poner ninguna infracción. Respecto a la actividad inspectora por discriminación de sexo hubo 205 actuaciones que dieron pie a 18 requerimientos y dos infracciones.

"COMPORTAMIENTOS NORMALIZADOS POR LA SOCIEDAD PATRIARCAL"

"Estas cifras tan bajas demuestran que hay un gran problema para probar las infracciones", ya que la sociedad "no es capaz de identificar comportamientos que se normalizan por el patriarcado", ha explicado Iborra quien ha añadido que los comportamientos influyen a "todas y todos y pueden acabar afectando a la salud de las mujeres y expulsarlas del mercado de trabajo".

"En este ámbito hay un gran problema de prueba y otro de ser capaces de identificar comportamientos que tenemos normalizados por la sociedad patriarcal y que pueden acabar afectando a la salud de las mujeres y expulsarlas del mercado de trabajo", ha subrayado Iborra.

Por esta razón, CCOO ha creado un observatorio de acoso sexual y por razones de sexo, una web abierta a toda la ciudadanía donde se pueden encontrar orientaciones para saber cómo actuar delante de una situación de violencia de género en el ámbito laboral.

"A través de esta web queremos visibilizar el problema y dar herramientas", ha señalado Iborra. No obstante, la portavoz ha recomendado que "no se denuncie a bocajarro" ya que "la denuncia debe ser un horizonte y no una condición".

UNA 'PERFORMANCE'

Previamente a la asamblea realizada por CCOO, la plaza Nápoles y Sicilia ha sido el escenario de una 'performance' en homenaje a las 52 mujeres asesinadas en España desde enero de 2023. Así pues, entre diversos trabajadores de CCOO, han portado una pancarta con el lema 'Contra totes les violencies mascliestes' y han pronunciado en voz alta el nombre y apellido de las 52 mujeres asesinadas en 2023.

Tras acabar la 'performance' han guardado un minuto de silencio y han acabado el acto con la reproducción y el canto de 'Canción sin miedo' de Vivir Quintana.

Cloti Iborra ha recalcado que la violencia contra las mujeres tiene "causas propias que hacen necesario un nombre y un tratamiento propio, personal especializado en la atención y ayudas económicas específicas".

Por su parte, García ha instando a combatir las fuerzas reaccionarias "que apuestan por la vuelta de el hombre de verdad y la mujer de buena ley, que cuestionan derechos como el del aborto y que niegan la violencia de género a pesar de las agresiones, el acoso sexual en el trabajo, el maltrato psicológico o económico, y las 1.237 mujeres asesinadas --por sus parejas o exparejas-- desde el inicio del registro en 2003".