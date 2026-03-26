El Centre del Carme presenta 'comeMODA', el libro de Josep Lozano y Lluís Nadal que aborda la moda como cultura

Los autores con el libro - GVA

VALÈNCIA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) acoge una nueva sesión del ciclo 'Arte y Pensamiento' con la presentación de la publicación 'comeMODA', de Josep Lozano y Lluís Nadal, en la que se reivindica la moda como cultura y reflejo de la sociedad contemporánea.

El miércoles 1 de abril los autores ofrecerán una charla, abierta al público, acompañados por la coordinadora del ciclo, Catalina Martín, en la que desvelarán algunas de las claves de este ensayo que une moda, cultura y memoria personal, tal como ha informado la Generalitat en un comunicado.

En palabras del director-gerente del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, Nicolás Bugeda, el Centre del Carme, "como espacio que reivindica todas las artes de nuestro tiempo, desde las artes visuales hasta la fotografía, el vídeo, el diseño o la ilustración, se abre también a la moda, una disciplina a la que la exposición del 175 aniversario de la EASD dedica una sección como parte de nuestro pasado y presente creativo; que abordamos ahora también desde la reflexión junto a dos grandes comunicadores y productores, Josep Lozano y Lluís Nadal".

Además, ha precisado que 'comeMODA' es un ensayo narrativo que aborda la moda no solo como industria sino también como lenguaje; un libro que, según sus autores, observa la ropa como un sistema de signos "lo que decimos sin hablar, lo que elegimos para parecer, para provocar, para protegernos o para inventarnos".

Con un tono irónico, documental y profundamente personal, Lluís Nadal y Josep Lozano construyen un recorrido por escenas, recuerdos y referencias donde la moda se cruza con la música, la identidad, los medios de comunicación y la vida cotidiana.

"Lejos de ser un manual o una autobiografía al uso, el libro funciona como un mapa, una mirada contemporánea sobre el vestir como gesto social, político y emocional", han expresado los autores.

A lo largo de la publicación, que busca desmontar clichés, los autores incluyen referencias tanto a escenas reales como a diseñadores y artistas que han formado parte de sus trayectorias, personalidades muchas de las cuales estarán también presentes durante la jornada de presentación en el CCCC.

Asimismo, los creadores han señalado que la publicación "ofrece también, en tono irónico, una mirada crítica al mundo de la moda, entre la crónica y el documental" un acercamiento al mundo de la moda y su reivindicación como lenguaje artístico sobre el que se propone reflexionar en esta nueva sesión del ciclo 'Arte y Pensamiento'.

TRAYECTORIAS

Desde 1999, Josep Lozano y Lluís Nadal se dedican a la comunicación, el marketing y las relaciones públicas, labores que compaginan, en la actualidad con la de guionistas y con el comisariado de exposiciones.

Josep Lozano, experto en moda y estilos de vida, ha sido director artístico y de cásting de pasarelas y Fashion Shows. Por su parte, Nadal ha sido director de producción y de comunicación en pasarelas, eventos y mediación cultural.

Ambos han colaborado en televisión, prensa y revistas culturales ('Formas', 'Archy International Magazine', 'Las Provincias', 'Levante-EMV', 'El País', 'El Mundo', 'Costumiza', 'Valencia Dorada', 'Valencia City', 'Tendencias', 'Hello Valencia', etc).

En televisión han participado en programas especializados en moda y estilos de vida de 'TVE', 'Antena 3', 'Canal 9 TVV', 'À Punt' o 'Tele5', y han coguionizado y dirigido programas especiales y documentales ('Montesinos, las otras caras del mito 2024').