Cinco detenidos por el robo de una caja fuerte con 100.000 euros en joyas y lingotes de oro a un anciano en Alicante

Archivo - Almería.-Sucesos.-Detenido un hombre tras intentar robar una tienda y agredir a unos guardias civiles en Roquetas de Mar - GUARDIA CIVIL - Archivo

ALICANTE, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a cinco personas por presuntamente participar en el robo de una caja fuerte con joyas y lingotes de oro valorados en más de 100.000 euros a un octogenario en su domicilio de Sant Joan d'Alacant.

Según los investigadores, podría haber una sexta implicada en estos hechos. Se trata de una mujer que cuidaba al anciano y que abandonó España en un vuelo con destino a Honduras antes de que se presentara la denuncia, por lo que no pudo ser arrestada.

Fuentes del instituto armado consultadas por Europa Press han precisado que se ha dado cuenta al juzgado de esta situación y que se han hecho las gestiones pertinentes para tratar de localizar a la cuidadora, que es la principal investigada, en el marco de esta operación denominada Golder.

Los hechos se remontan al pasado 10 de diciembre, cuando el octogenario, asistido por esta mujer, fue ingresado en el Hospital Universitario de Sant Joan d'Alacant. Al día siguiente, ella presuntamente contactó con una amiga para comunicarle que tenía las llaves del domicilio del anciano y que en el interior había una caja fuerte, momento en el que le habría propuesto el robo.

Posteriormente, la cuidadora, la amiga y una tercera mujer se desplazaron hasta la vivienda. Al no poder abrir la acorazada, solicitaron la ayuda del marido de una de ellas, que acudió con un vehículo. Entre todos trasladaron la caja fuerte, de grandes dimensiones, hasta el domicilio de este varón en Alicante, según ha detallado la Guardia Civil en un comunicado.

Una vez en la casa, la caja fuerte fue finalmente abierta con la ayuda de otro varón. En su interior había joyas y lingotes de oro valorados en más de 100.000 euros. Parte de las joyas sustraídas presuntamente fueron vendidas por un tercer hombre en establecimientos de compraventa de metales preciosos de la provincia de Alicante, mientras que los lingotes de oro habrían sido introducidos en el mercado negro.

Días después, el anciano pidió a su cuidadora que le trajera un anillo que se había quitado antes de ser trasladado al hospital. La mujer le respondió que no lo encontraba, lo que generó desconfianza en la víctima, ya que sabía que la mujer conocía el lugar exacto donde lo había dejado.

Tras una discusión, el anciano decidió poner fin a la relación laboral y solicitó a la cuidadora que devolviera las llaves de la vivienda y abandonara el domicilio. Posteriormente, el hombre comprobó que la caja fuerte había desaparecido del armario donde se encontraba, momento en el que comunicó a su hija lo que había pasado.

LA CUIDADORA HUYÓ DE ESPAÑA

Antes de que se interpusiera la denuncia y de que la unidad investigadora tuviera conocimiento de los hechos, la cuidadora abandonó España en un vuelo con destino a Honduras. Según ha apuntado la Benemérita, se han realizado gestiones para tratar de localizar a esta persona, que no pudo ser detenida.

Durante la investigación, los agentes lograron recuperar varias de las joyas que habían sido vendidas en establecimientos de compraventa de metales preciosos. Las detenciones se llevaron a cabo entre los días 17 y 18 de febrero en Sant Joan d'Alacant. Los cinco detenidos, todos de nacionalidad hondureña, supuestamente habrían participado en los hechos.

En el momento del arresto, dos de los presuntos implicados portaban pulseras de oro, que fueron reconocidas como parte de los objetos sustraídos del interior de la caja fuerte del anciano afectado.

Las cinco personas fueron arrestadas por supuestamente haber cometido un delito de robo con fuerza en vivienda mediante el uso de llave falsa, con las agravantes de abuso de confianza y vulnerabilidad de la víctima, así como de pertenencia a grupo criminal. Las diligencias instruidas, junto con los arrestados, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente, que ha decretado la puesta en libertad de todos ellos.

"ESPECIAL VULNERABILIDAD"

Las pesquisas, llevadas a cabo por el Área de Investigación del Puesto Principal de Sant Joan d'Alacant, determinó que el delito estuvo agravado por "abuso de confianza", ya que la víctima la había depositado plenamente en su cuidadora, quien al parecer utilizó las llaves del domicilio para facilitar el robo.

Además, según ha subrayado la Guardia Civil, el anciano estaba en una situación de "especial vulnerabilidad" debido a su avanzada edad y a su ingreso hospitalario y los hechos se habrían cometido con la participación coordinada de estas seis personas, que actuaron con reparto de funciones para acceder a la vivienda, trasladar y abrir la caja fuerte y vender los objetos sustraídos, lo que evidencia un 'modus operandi' propio de un grupo criminal organizado.