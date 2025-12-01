Cinco detenidos por vender droga en la zona universitaria de València

VALÈNCIA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarticulado un punto de venta de droga en el distrito de Algiròs de València, cerca de la zona universitaria, y ha detenido a cinco personas, una mujer y cuatro hombres de entre 27 y 33 años, por presuntamente suministrar sustancias estupefacientes al menudeo, principalmente cocaína, marihuana y hachís, desde un domicilio. Además, ha desmantelado en la localidad valenciana de l'Alcúdia un cultivo acelerado de marihuana.

Las investigaciones comenzaron el pasado mes de mayo tras tener conocimiento de la posible existencia de este punto negro de venta de droga en un domicilio en Algirós, desde donde varios hombres distribuían estupefacientes al menudeo aprovechando la cercanía a las zonas universitarias, informa Jefatura.

Tras las primeras pesquisas se confirmó la existencia del punto de venta y se identificó plenamente a los responsables. Los policías observaron cómo dos hombres ajenos al domicilio lo frecuentaban y pudieron comprobar con toda certeza que uno de ellos el encargado de proveer las sustancias.

El principal investigado pasaba la mayor parte del tiempo en un chalé adosado ubicado en l'Alcúdia, donde podría dedicarse al cultivo interior de marihuana.

Después de meses de labor policial, los agentes comprobaron cómo los investigados formaban un entramado criminal. Disponían de recursos suficientes para cambiar de vehículos con frecuencia, así como de varios inmuebles donde diversificaban sus recursos y actividades, y utilizaban medidas de seguridad en sus desplazamientos y citas.

Ante estos hechos, la Policía efectuó entradas y registros previa autorización judicial en domicilios de València, Cullera, Aldaia y l'Alcúdia. En un chalé de esta última localidad se desmanteló una plantación de marihuana dotada de materiales altamente sofisticados, donde empleaban gas CO2 para acelerar el crecimiento de las plantas.

Se intervino toda la infraestructura y elementos necesarios para el cultivo acelerado de marihuana: 14 paneles de leds, diez ventiladores, cuatro aires acondicionados, tres deshumificadores y cuatro filtros de carbono, entre otros.

En total, los agentes se han incautado de 53 kilos de marihuana, más de un kilo de cocaína, 170 gramos de hachís, casi 10.000 euros en metálico, varios teléfonos móviles, una pistola de nueve milímetros con su munición, tres vehículos y diversa documentación.

Por todo ello, la Policía arrestó a cinco personas como presuntas autoras de un delito de tráfico de drogas. A cuatro de ellos se les imputa un delito de pertenencia a organización criminal y, a su vez, a dos un delito de tenencia ilícita de armas.

Entre los detenidos, los cuatro hombres pasaron a disposición judicial, que decretó el ingreso en prisión de uno de ellos, mientras la mujer quedó en libertad tras prestar declaración y ser advertida de la obligación de comparecer ante la justicia cuando sea requerida.