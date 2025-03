El comercio pide quintuplicar las ayudas directas por la dana y avisa que el 25% de afectados está en riesgo de no abrir

CEV y Consell reclaman más agilidad al Consorcio y el Gobierno anuncia una línea de 6 millones para internacionalización de empresas afectadas

El sector del comercio ha reclamado que se multipliquen por cinco las ayudas directas para las empresas afectadas por la dana y que el Consorcio de Compensación de Seguros habilite anticipos del 50% de las compensaciones, para evitar que se pierda "una cantidad de tejido descomunal en la Comunitat Valenciana", ya que el 25% de las comercios en la zona afectada "está en riesgo".

Esta es una de las conclusiones del V Encuentro Comercio CEOE C4 que han celebrado este miércoles en el CaixaForum de València la Comisión de Competitividad, Comercio y Consumo de CEOE (C4) y la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV).

En la jornada han intervenido el presidente de CEOE, Antonio Garamendi (en remoto); el presidente de la CEV, Salvador Navarro; el presidente de la Comisión de Comercio de la CEV y de Confecomerç, Rafael Torres; el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón (en remoto); la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, y la secretaria de Estado de Comercio del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, Amparo López.

Rafael Torres ha impartido la ponencia 'El comercio valenciano tras la dana: retos y soluciones', en la que ha expuesto que cerca del 20% de los negocios no han levantado la persiana cinco meses después de la dana y que los que sí lo han hecho están trabajando "en condiciones que para nada podemos considerar de normalidad". Además, ha advertido que uno de cada cuatro comercios está "en riesgo de no volver a abrir" --el 25% de los comercios de la zona afectada--.

Asimismo, ha lamentado que el 79% de las empresas de todos los sectores han recibido algún pago del Consorcio de Seguros, una cifra que baja hasta el 71% en el caso del comercio, y ha indicado que el pago "no cubre el 100% de los daños de lo asegurado". Además, ha indicado que los préstamos ICO no están funcionando debido a la "incertidumbre" de los empresarios y que las ayudas del Gobierno y la Generalitat "son absolutamente insuficientes".

Según Torres, la necesidad media de inversión de las empresas es de 140.000 euros y la media de las ayudas que perciben es de 8.000 euros para los autónomos y de 20.000 euros en el caso de los comercios con empleados, entre las líneas habilitadas por el gobierno central y autonómico.

MÁS AYUDAS Y ANTICIPOS DEL CONSORCIO

Frente a esta situación, el representante de los comercios ha pedido al Consorcio de Compensación un anticipo del 50% de los daños para aquellas empresas que "no son capaces de tirar adelante", que podría aplicarse a los negocios de menos de cinco trabajadores que facturen menos de un millón de euros al año. Ha expresado la preocupación por la "lentitud" de las indemnizaciones, con "un porcentaje importantísimo de comercios bloqueado que no toman la decisión" de continuar o de pedir un préstamo ICO porque no saben si "va a ser suficiente para reconstruir su negocio".

También ha señalado la necesidad de que las ayudas directas se multipliquen por cinco y ha añadido que el Gobierno central es la administración "más fuerte" y, por tanto, la que "más tiene que poner".

Así, ha indicado que los presupuestos del Gobierno central son 12 veces más grandes que los autonómicos pero que las ayudas por la dana "son solo 2,5 veces más".

"Si el consorcio, aunque pague, cuando pague, va a pagar esos porcentajes, y las ayudas son las que son, o damos más ayudas a estas personas o nos podemos ir despidiendo de una cantidad de tejido comercial absolutamente descomunal en la provincia", ha avisado.

Rafael Torres ha lamentado los "reproches continuos" entre las administraciones. "El enfoque de las administraciones es ayudar a la ciudadanía y la ciudadanía no quiere eso. Las empresas no necesitamos eso en absoluto, así que por favor trabajad unidos de verdad sin reproches", porque "muchas de esas peleas llevan a una inacción que, al final, quien a paga es el que no puede salir del agujero".

Además, ha pedido no caer "en el error de pensar que esto está solucionado" porque "cuando uno pisa la calle se da cuenta que para nada es la normalidad" y que "va a faltar muchísimo tiempo" para regresar a la normalidad, puesto que hay zonas donde infraestructuras básicas siguen dañados y los comercios han reabierto "a un nivel de actividad bastante precario". "La sensación de normalidad es peligrosísima porque genera indiferencia", ha afirmado.

GARAMENDI PIDE APOYO "EFICAZ Y RÁPIDO"

Por su parte, el presidente de la CEOE, en un vídeo, ha subrayado que el comercio es "una parte esencial" de la vida, que garantiza el suministro de bienes básicos en circunstancias como la dana. "Sois el pulso que se necesita para que las zonas más afectadas puedan empezar a recuperar la normalidad", ha comentado.

Ante unos daños materiales de "casi 1.500 millones de euros, ha señalado que se necesita "un apoyo rápido, eficaz y sostenido por parte de las distintas administraciones coordinadas". "La vuelta a la normalidad pasa sí o sí por la recuperación del comercio", ha asegurado.

NAVARRO: "SIN APOYO URGENTE, NO PODRÁN SOBREVIVIR"

Salvador Navarro, como presidente de la CEV y vicepresidente de la CEOE, ha remarcado que en las zonas afectadas trabajan cerca de 51.000 autónomos, el equivalente a uno de cada tres trabajadores por cuenta propia de la provincia, y ha advertido que los comercios, "sin apoyo urgente, no podrán sobrevivir".

En declaraciones a los medios, ha criticado la "paralización" y "tapón" que suponen las compensaciones del Consorcio, aunque espera que "en las próximas semanas", como se compretió el Gobierno, se agilicen los procedimientos. "Hay muchos comercios con las puertas renovadas, con las puertas abiertas pero las puertas plegables, las puertas enrollables y dentro no hay nada. Esa debe ser la gran apuesta que tiene que hacer el sector público y el privado, ir de la mano para dar una solución a un sector productivo que es vital para la población", ha añadido.

El presidente de la Generalitat ha subrayado que para la recuperación y para "volver a lenvantar la mirada" se necesita al comercio y a los autónomos y que el Consell seguirá trabajanco con ellos, siguiendo la senda de la simplificación administrativa y el alivio fiscal,

Por su parte, la consellera Marián Cano ha recalcado que "estamos ya en tiempos críticos" y "el comerciante necesita saber cuál es el valor de esa indemnización para hacer su proyecto de futuro". Cano ha ofrecido la colaboración del Consell en ese sentido y ha apostado por "más colaboración público-privada" del Consorcio con la patronal de las aseguradoras. Ha destacado que más de 60.000 comercios se han beneficiado de las ayudas de la Generalitat y que en los nuevos presupuestos autonómicos hay más actuaciones previstas.

SEIS MILONES

Asimismo, la secretaria de Estado de Comercio ha explicado que este miércoles se pone en marcha una línea de ICEX de 6 millones de euros para fomentar la internacionalización de las empresas afectadas por la dana.

López también ha destacado que el Gobierno central ha movilizado 4.750 millones en ayudas para los afectados de la dana y que el consorcio ha abonado ya más de 2.500 millones de euros, 730 millones de ellos para industrias y comercio que llegan a 15.200 empresas. Igualmente, ha indicado que 8 de cada 10 solicitudes están resueltas, y que se le va a "dar un empujón de aquí a finales de abril, para que se resuelvan en torno al 95% de las solicitudes".