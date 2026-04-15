La comisión de investigación sobre el bono comercio en la Diputación de Alicante se constituirá el 20 de abril

Fachada de la Diputación de Alicante - Joaquín Reina - Europa Press

ALICANTE, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Alicante ha convocado para el próximo lunes 20 de abril la sesión constitutiva de la comisión de investigación sobre la gestión del programa del bono comercio, según ha indicado la institución provincial en un comunicado.

Este órgano lo integrarán 13 miembros, concretamente siete del PP, cuatro del PSPV, uno de Vox y otro de Compromís, y lo presidirá la vicepresidenta primera y diputada de Economía y Ciclo Hídrico, la 'popular' Ana Serna, tras delegación del presidente Toni Pérez.

La creación de esta comisión fue aprobada por el pleno el pasado 1 de abril, a través de una moción presentada por el grupo 'popular'. Una vez que las distintas formaciones políticas han notificado el nombre de sus representantes, ya se ha fijado la fecha para su constitución.

Su puesta en marcha llegará en un contexto marcado por la causa judicial que investiga posibles irregularidades en la gestión del bono de la Diputación para municipios de la provincia durante 2022 y 2023. En ella figura como único imputado el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de la Federación Alicantina de Comercio de la Pyme (Facpyme), Carlos Baño, quien ya ha trasladado a la institución provincial su intención de comparecer en esa comisión.

Así, los representantes del PP serán Ana Serna, Carmen Sellés, José Antonio Bermejo, Marina Sáez, Carlos Pastor, Antonio Bernabeu y Magdalena Martínez, mientras que el PSPV estará representado por Raúl Ruiz, Raquel Marín, José Ramiro y Verónica Giménez. Vox y Compromís aportarán cada uno a la comisión a su único diputado, que son Gema Alemán y Ximo Perles, respectivamente.

La comisión de investigación sobre la gestión del bono comercio fue solicitada en primera instancia por el grupo socialista, aunque finalmente el PP elevó la moción para su creación. La iniciativa contó con el respaldo de toda la corporación.

PRIMERA REUNIÓN

La Diputación ha explicado que, durante esta primera reunión, se constituirá la comisión y se dará cuenta de la resolución del presidente de la corporación, Toni Pérez, de delegación de la presidencia de este órgano.

También del régimen de sesiones, que se celebrarán los lunes, salvo la segunda sesión, que tendrá lugar miércoles. En la semana que haya pleno no habrá reunión. Asimismo, se presentará la propuesta para el nombramiento de la vicepresidencia de la comisión.