Los Comités de reconstrucción tras la dana piden a UGT y CCOO que se sumen a la huelga general el 29 de mayo

Los sindicatos aseguran que valorarán la propuesta

VALÈNCIA, 1 May. (EUROPA PRESS) -

Los comités locales de emergencia y reconstrucción creados tras la destructiva dana del pasado 29 de octubre han entregado a los sindicatos de UGT-PV y CCOO-PV una carta para que se sumen a la huelga general del 29 de mayo, convocada junto a Intersindical, CNT, CGT y COS, que tiene como fin exigir una "normalidad democrática" y una "reconstrucción participativa" que "pasa por exigir la dimisión del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, y de los miembros del Consell".

De este modo, han incidido en que esta huelga se enmarca en "una lucha social" y que "las consecuencias de la dana afectan al conjunto del País Valenciano".

Así lo ha expresado el integrante de los comités de emergencia y reconstrucción Toni Valero, este jueves, en declaraciones a los medios, minutos antes de que empezara la manifestación del 1 de mayo. Valero ha subrayado que "se tiene que hacer una respuesta de país, del conjunto de la sociedad". "En los presupuestos de la Generalitat se tendrá que hacer un reparto en función de lo que ha pasado, y si no hay una normalidad democrática, si la voz de los pueblos afectados no se entiende, no pasará", ha sostenido.

Para Valero, otro de los "problemas fundamentales" son "las políticas de negación del cambio climático" de la Generalitat. El integrante de los comités de emergencia ha apuntado que, si la administración sigue en esta línea, "mañana volverá a pasar, y la única forma de evitarlo es teniendo en cuenta las políticas de prevención".

Con esta huelga, los comités locales de emergencia llaman a "la necesidad de una situación meramente democrática, donde la sociedad pueda participar en las líneas de esta reconstrucción, cosa que se está negando". En este sentido, Valero ha lamentado que "en estos momentos, no se está dando ningún tipo de reconstrucción".

"Lo que se está haciendo es primar a determinadas empresas, para que ya tengan la posibilidad de hacer su negocio, como ha pasado en la mayoría de las grandes catástrofes, que una vez que ha pasado, ya vienen las empresas a quedarse con todo lo que puedan", ha continuado.

Valero ha expresado que los comités rechazan ese tipo de reconstrucción. "Nosotros no queremos esa reconstrucción, queremos una reconstrucción que tenga en cuenta la economía social, la economía solidaria, la economía local, la economía de los pueblos, lo que es la vida que vertebra al País Valenciano, la vida que vertebra a nuestras comarcas. Que se tenga en cuenta a esta población", ha reivindicado.

Los comités locales de emergencia y reconstrucción han indicado que la reunión con los sindicatos UGT y CCOO, con el objetivo de que secunden la huelga, se ha emplazado para la semana que viene.

PROPUESTA QUE "SE VALORARÁ"

Desde UGT-PV, su secretario general, Tino Valero, ha expresado que "se valorará" la propuesta "con mucho interés" cuando les llegue el documento. "La idea es secundarla. Leeremos atentamente la carta que nos presenten y valoraremos y contrastaremos opiniones cuando nos reunamos", ha precisado.

Por su parte, la secretaria general de CCOO-PV, Ana García, también ha recalcado que "cuando expliquen y se vean todos los motivos de la huelga" valorarán si se suman a la convocatoria.

"También es cierto que alguna otra organización sindical se ha puesto en contacto con nosotros para comentárnoslo y ya les hemos trasladado que nuestra organización en su momento valorará en sus órganos de dirección esa posibilidad", ha agregado.