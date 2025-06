Las comparecencias de la comisión de investigación de la dana en Les Corts arrancarán el 1 de julio con expertos

Unanimidad de los grupos para aprobar definitivamente la incorporación de las asociaciones de víctimas al plan de trabajo

VALÈNCIA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las comparecencias de la comisión de investigación de la dana en Les Corts Valencianes arrancarán el próximo 1 de julio, antes de la finalización del actual periodo de sesiones, con las declaraciones de técnicos y expertos, mayoritariamente de ingenieros, dado que todavía no se ha podido citar a las asociaciones de víctimas al no disponer de todos los datos para poder contactar con ellas y remitir las invitaciones. El PSPV y Compromís habían reclamado que estos colectivos fueran los primeros en comparecer.

En concreto, las comparecencias empezarán ese día a las 10.30 horas con el decano de la Demarcación del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en la Comunitat Valenciana, Javier Machi, y continuarán a las 12.30 con el exdecano de esta entidad Federico Bonet y a las 13.30 con el arquitecto urbanista Julio Gómez-Perreta. Por la tarde será el turno para los ingenieros de caminos Teodoro Velázquez (16.00), Jorge Paciarotti (17.30) y Francisco Álvarez (19.00).

De este modo lo ha acordado la mesa de la comisión, en una reunión celebrada tras la sesión de este órgano, que ha aprobado definitivamente este jueves la modificación del plan de trabajo para incluir las comparecencias de las asociaciones de víctimas y la propuesta de calendario presentada por PP y Vox, mientras que ha rechazado las planteadas por PSPV y Compromís, respectivamente. La aprobada no concreta fechas ni orden de comparecencias.

Por otro lado, la comisión ha dado luz verde a las solicitudes del PP --con los únicos votos en contra de los representantes del PSPV-- y de la presentada por los socialistas --en este caso por unanimidad de los grupos-- para ampliar la documentación, relativa a los trayectos de los vehículos oficiales de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, respectivamente.

EL PSPV AVISA A PP Y VOX: "LA VERDAD NO VAN A PODER PARARLA"

Respecto a las intervenciones, José Muñoz (PSPV) ha censurado las "mentiras" del PP y Vox y ha retado a ambas formaciones a presentar un escrito "que acredite que en algún momento han pedido que las víctimas comparecieran". Y ha defendido que si hoy la comisión se reúne para incluir sus comparecencias es porque el PSPV y Compromís lo han exigido. "La verdad no van a poder pararla", ha avisado. Asimismo, ha asegurado que su grupo "volvería a votar en contra" de esta comisión planteada por PP y Vox por estar "controlada" por estas. "Y mil veces", ha garantizado.

Paralelamente, ha señalado que ambas formaciones "saben perfectamente" que Les Corts "no tienen la potestad" de requerir documentación que compete al Gobierno de España. Para ello, ha apuntado, existen "instrumentos" como el Congreso y el Senado.

Muñoz también ha defendido el papel de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y ha asegurado que ella estuvo el 29O "en todo momento localizable" y también "ha estado ante el juzgado hasta siete horas para declarar sobre lo que ocurrió ese día", por lo que la "diferencia" está con el 'president' Carlos Mazón. "Es increíble que ocho meses después no sepamos qué hizo desde las 14.00 hasta las 20.28 horas que apareció en el Cecopi", ha denunciado.

COMPROMÍS NO "CONFÍA" EN LA COMISIÓN

Por su parte, Isaura Navarro (Compromís) ha asegurado que no "confía" en esta comisión porque "prácticamente ocho meses desde el fatídico día así estamos, en un debate para incluir a las asociaciones que representan a las víctimas de la dana", algo "muy lamentable". Además, ha criticado que en el calendario aprobado no figure el orden de comparecencias: "Ya harán otra reunión y después otra y otra para que la gente se olvide, pero no lo olvidaremos, como no olvidamos el accidente de metro". Para Navarro, está claro que el PP tiene "un patrón de funcionamiento" contra el que ha prometido "luchar" para que se "sepa la verdad".

En cualquier caso, ha asegurado que le parece "muy bien" que comparezcan más colectivos de víctimas y damnificados: "No tenemos ningún problema, porque cuantas más comparezcan, mejor, queremos escuchar a todo el mundo. Queremos que todo el mundo pueda venir a opinar y explicar cómo se sintió, porque queremos respuestas, al igual que las víctimas".

VOX ACUSA A PSPV Y COMPROMÍS DE "ATENTAR CONTRA LA DEMOCRACIA"

Por el contrario, desde Vox, José Mª Llanos ha defendido que el calendario presentado por el PP y su formación es el "más adecuado" porque plantea celebrar reuniones de la comisión una vez cada tres semanas, algo "razonable", al tiempo que ha señalado respecto a las comparecencias que no se trata de "me apetece llamar a uno o a otro antes", sino que hacer "una lista adecuada atendiendo a la llegada de las respuestas a las peticiones que se hagan por parte de la mesa".

Frente a ello, ha asegurado que no le sorprende "nada" que el PSPV se niegue a que la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, "nos diga dónde estaba el día de la riada". "Es surrealista, presenta el mismo escrito que el PP para saber lugar, día y hora donde estuvo --Carlos-- Mazón, cosa que ya se ha dicho por activa y por pasiva, pero a la delegada del Gobierno ni mentarla", ha sostenido.

Además, ha cargado contra los socialistas y Compromís por esta decisión, que ha calificado de "atentado a la democracia y a las instituciones". "Se les llena la boca de autogobierno y más autogobierno, pero, eso sí, a la delegada del Gobierno del Partido Socialista, a Pilar Bernabé, que no pise esta cámara", ha reprochado. "Mayor caradura, mayor atentado a la información y a la libertad no cabe", ha agregado.

Y EL PP LAMENTA QUE UTILICEN A LAS VÍCTIMAS

Y desde el PP, Fernando Pastor, que en primer lugar ha reconocido los "malabarismos y esfuerzos importantes" de Muñoz (PSPV) para acudir a la comisión "a sacar algún titular" en "la semana más trágica" para el PSOE por su "corrupción y degradación", ha acusado a los socialistas y a Compromís de "utilizar" a las víctimas de la dana "desde el minuto uno". "Lo hacen todos los días, sin pudor, sin respeto, porque saben que ahí hay tajada", ha reprochado.

El diputado 'popular' ha remarcado que esta comisión "no va de una semana más o de una menos, de si hemos dicho comparecencia o hemos invitado", sino que es algo "mucho más serio". En este punto, ha reprendido a los socialistas que hayan votado en contra de solicitar la documentación para conocer "qué hizo exactamente" la delegada del Gobierno el 29O, mientras que el PP ha votado a favor de saber lo propio del 'president' de la Generalitat. "Viene aquí para intentar hacer el numerito y tapar la corrupción", ha afeado a Muñoz.

Frente a ello, Pastor ha defendido que esta comisión debe servir "para saber qué pasó y por qué pasó, para saber qué están haciendo y qué no están haciendo todas las administraciones que tienen algo que decir en la materia, y también en clave de futuro para evitar que volviese a ocurrir una cosa así".

No obstante, ha reconocido que el PSPV "está poniendo difícil" que todo esto sea posible al tratar de "evitar que ningún representante del Gobierno, que tenía mucho que decir, pueda comparecer". Y ha cargado contra Compromís por ser "incapaces" que reclamar que acudan a Les Corts a "dar la cara". Ante esta situación, ha defendido: "Hemos tardado menos en registrar el listado de las 17 asociaciones que lo que tardó la UCO en registrar la casa de Ábalos".

Al margen de ello, ha planteado que al PP le gustaría saber, por "transparencia, rigor y coherencia", cuál ha sido "el criterio" para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reuniera hace unas semanas en València "solo con tres asociaciones, cuando tenemos conocimiento de que hay por lo menos 17".

Previamente, el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, preguntado en un acto sobre qué calendario le gustaría más para las comparecencias en la citada comisión, se ha mostrado "a disposición" de lo que se acuerde en Les Corts, al tiempo que ha resaltado que fue él quien "propuso" la creación de este foro.