El compositor de los Final Fantasy clásicos actuará en el Roig Arena en un festival de BSO de videojuegos

Festival de música de videojuegos liderado por Nobuo Uematsu - ROIG ARENA

VALÈNCIA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Roig Arena de València acogerá el 18 de diciembre Japan Sound Quest, un festival de música de videojuegos japoneses que contará con la actuación de Nobuo Uematsu, el legendario compositor de la banda sonora de los 'Final Fantasy' clásicos. El japonés actuará junto a su grupo Tiki Show, del que también forma parte Chihiro Fujioka, director de 'Super Mario RPG'.

Las colaboraciones entre artistas en el escenario serán uno de los puntos fuertes de un evento que rendirá homenaje a las grandes figuras de la música de los videojuegos. Será también la primera ocasión en la que Nobuo Uematsu ofrecerá un concierto completo en España, destacan desde el recinto multiusos.

Además del maestro Uematsu, actuarán en el festival la pianista Kumi Tanioka, conocida por su aportación a 'Final Fantasy XI' y a melodías de 'Final Fantasy Crystal Chronicles', 'Super Smash Bros' y el más reciente 'Yoshi and the Mysterious Book'.

El plantel de invitados se cierra con otro gran compositor de música de juegos de rol japoneses, Noriyuki Iwadare, que interpretará composiciones de sus títulos más afamados, como 'Grandia' y 'Lunar', entre otros,

A este evento, "nunca antes organizado en nuestro país", se le sumarán más sorpresas que se irán desvelando próximamente. Las entradas saldrán a la venta el próximo martes 30 a las 17 horas en la web del Roig Arena.