Compromís aborda en ejecutiva extraordinaria la candidatura por València tras el paso adelante de Oltra

Archivo - La exvicepresidenta Primera, exconsellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, y exportavoz del Gobierno de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Compromís per València celebra en la tarde de este miércoles una ejecutiva extraordinaria en la que se va a tratar la candidatura de esta formación para los comicios locales después de que la exvicepresidenta del Consell y referente de la coalición Mónica Oltra haya mostrado su disposición a encabezar la lista.

A la reunión, que arranca a las 18.30 horas en la Sede Nacional de Compromís, va a asistir la propia Oltra, que acudirá en calidad de invitada al no formar parte de este organismo.

Según han manifestado a Europa Press fuentes conocedoras, la reunión supone un primer paso después de que Oltra hiciera público que "acepta el reto" de ser la candidata de Compromís a la Alcaldía de la capital del Turia.

De este modo, apunta, el proceso empieza a rodar, aunque la coalición tiene que seguir una serie de procedimientos hasta que se haga efectiva una posible designación de la candidata.

El pasado 28 de marzo, la exvicepresidenta de la Generalitat valenciana y exlíder de Compromís anunció su voluntad de regresar a la primera línea política y convertirse en la candidata de la coalición a la Alcaldía de València. "Sí, acepto el reto. Podéis contar conmigo", proclamó durante una intervención en el VII Congrés Iniciativa-Compromís, formación a la que pertenece.