Compromís alegará contra la "aberración urbanística" del Manhattan de Cullera

VALÈNCIA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Compromís presentará alegaciones contra el proyecto urbanístico del PAI de la Vega en Cullera (Valencia), conocido como 'Manhattan de Cullera', y una moción en ayuntamientos para exigir la derogación de la Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana, impulsada por el PP con el apoyo de Vox a nivel autonómico.

El 'Manhattan de Cullera' es "un megaproyecto de la época de la burbuja inmobiliaria que amenaza la sostenibilidad del litoral cullerense, una aberración urbanística", denuncia la concejala en Cullera Estefania Català.

La coalición valencianista basa su oposición a desarrollar este proyecto en que gran parte del suelo donde se prevé levantar las torres es no urbanizable, protegido por el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel), "una protección avalada por el TSJCV". Además, "se trata de un proyecto con el plazo para iniciar las obras que, según la legislación vigente, ha caducado".

Según Compromís, no se ha presentado ningún informe municipal que acredite la sostenibilidad financiera de un proyecto que "supondría una carga para los ciudadanos de Cullera, puesto que los costes de urbanización se pagarían con impuestos municipales mientras los beneficios recaen en empresas privadas".

Este PAI, subraya, fue ideado por el Partido Popular hace más de veinte años "y ahora está avalado por el PSPV". A su juicio, no solo es contrario a los intereses medioambientales y económicos de Cullera, sino que "incrementa la vulnerabilidad del municipio ante acontecimientos climáticos extremos, como la reciente dana, y perpetúa un modelo especulativo obsoleto".

CONTRA LA NUEVA LEY DE LA COSTA

A nivel autonómico, Compromís está presentado mociones en varios ayuntamientos del litoral valenciano para exigir la derogación de la Ley valenciana de la Costa, en las que se rechaza el "paso atrás" en la protección del litoral valenciano.

Según su diputada autonómica Paula Espinosa, esta ley desmantela el Pativel, "un plan que protegía 7.500 hectáreas de costa y que fue fruto de un proceso participativo con más de 400 alegaciones incorporadas": "La nueva normativa no protege ni ordena el litoral valenciano, sino que abre la puerta a una nueva oleada de especulación urbanística, desprotege espacios estratégicos e ignora completamente las advertencias de la comunidad científica y de la jurisprudencia".

Además, alerta que la ley genera "falsas expectativas" entre propietarios afectados por deslindes, a los que "se insinúa que podrán conservar sus construcciones en dominio público marítimo-terrestre, cuando la Generalitat no tiene competencias para modificar este régimen legal".

La moción insta al Consell a derogar la ley, defender activamente el Pativel en los tribunales, escuchar voces expertas y abrir un espacio de trabajo con los ayuntamientos y el Gobierno para construir una normativa de consenso ante la emergencia climática. Y hace un llamamiento a la ciudadanía y a los ayuntamientos para defender un modelo de desarrollo sostenible, que priorice la resiliencia climática y rechace la especulación urbanística.

"No podemos permitir que nuestro litoral se convierta en una muralla de hormigón. La dana nos demostró que vivimos en un territorio vulnerable y de alto riesgo. Nos recordó, de manera trágica, que la planificación y la prevención no pueden ser opciones, sino prioridades. Por eso no podemos permitir una ley que renuncia a anticiparse, que ignora el cambio climático y que vuelve a poner el cemento por delante de la seguridad, del sentido común y de la vida", concluye la diputada.