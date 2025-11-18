Compromís no renuncia a exigir un fondo de nivelación hasta que el Gobierno cumpla con la reforma de la financiación

Archivo - Los portavoces de Compromís Aitana Mas (I), y Joan Baldoví (D), durante un pleno de Les Corts - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Compromís insiste en reclamar al Gobierno un fondo transitorio de nivelación hasta que se apruebe la nueva propuesta de financiación autonómica, un modelo que la vicepresidenta y ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, prometió este lunes a las comunidades que presentará en los dos próximos meses y que combinará la multilateralidad con la bilateralidad.

La coalición valencianista "siempre" estará a favor de una propuesta más equitativa y solidaria entre territorios, que ponga freno al 'dumping' fiscal y que se materialice "lo más pronto posible". Pero advierte que, "mientras que la propuesta de la ministra no llega a buen puerto y entra en vigor", no renunciará a un fondo de nivelación transitorio.

"Hay que reclamarlo con fuerza, no es el primer anuncio de este tipo por parte del Gobierno central que se ha quedado en un cajón. Por eso la exigencia es que, sea como sea, para 2026 la Comunitat Valenciana ingrese ya lo mismo que la media de las comunidades autónomas", manifiesta en un comunicado la portavoz adjunta de Compromís en Les Corts Aitana Mas.

Además, hace un llamamiento a la "responsabilidad" del Partido Popular: "Pedimos al PP que deje de hacer partidismo y cálculo electoral en un tema de tanto calado para el pueblo valenciano. El compromiso con la financiación justa se demuestra con una mirada amplia, trabajando una propuesta y votándola, no poniendo excusas como han hecho con la condonación de la deuda".

Del mismo modo, Compromís espera del Gobierno "una propuesta de condonación de la deuda que se ajuste más a la realidad de la deuda generada por las décadas de infrafinanciación histórica que sufrimos los valencianos y valencianas".

"Parece que llega una nueva oportunidad de demostrar que la financiación no es una cuestión de siglas, sino de garantizar servicios públicos dignos para toda la ciudadanía. Esperamos que el tacticismo partidista no acabe imponiéndose de nuevo y se adopte, de una vez por todas, un reparto justo y equitativo de la financiación autonómica", concluye la diputada valencianista.