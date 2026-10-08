Compromís y PSPV acusan a Catalá de "incendiar" el ambiente y piden que rebaje la tensión ante el 9 d'Octubre

Archivo - La portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, y el portavoz del PSPV-PSOE en el consistorio, Borja Sanjuan, en imagen de archivo - COMPROMÍS - Archivo

VALÈNCIA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales de Compromís y PSPV han acusado este jueves a la alcaldesa de València, María José Catalá, en sendos comunicados, de "incendiar" el ambiente previo a la celebración del 9 d'Octubre, que coincide este año, con la acampada por el derecho a la vivienda en la Plaza del Ayuntamiento, de actuar como una "antisistema legitimando el odio" y le han pedido que asuma su responsabilidad para "rebajar" la tensión al ser el consistorio el que organiza los actos.

La portavoz de Compromís, Papi Robles, considera que Catalá "ha perdido su institucionalidad" a favor de la "confrontación" y la "trinchera". "Que deje de culpabilizar a la ciudadanía que solo pide una vivienda digna", le ha exigido. La Asamblea de Compromís ha aprobado una resolución de apoyo a la acampada y un llamamiento a vivir el 9 d'Octubre "en paz y en concordia".

La formación valencianista considera que el gobierno de PP y Vox utiliza la acampada por la vivienda para "incendiar la fiesta de todos los valencianos" cuando "su obligación es buscar soluciones al problema que esta movilización pone sobre la mesa". "La alcaldesa debería serlo de todos los valencianos y valencianas, también de quien acampa en la Plaza del Ayuntamiento, sobre todo si están defendiendo un derecho constitucional como es el acceso a una vivienda digna".

La portavoz de Compromís sostiene que el 9 d'Octubre "debería ser un día de unidad" pero lamenta que la alcaldesa, "en lugar de cuidarlo, lo está convirtiendo en un arma peligrosa", por lo que le ha exigido que "deje de culpabilizar a la ciudadanía. "Que deje de culpabilizar a quienes se manifiestan en la plaza. Nadie tiene que pedir perdón por exigir una vivienda digna", ha dicho, y ha criticado que el problema es que la vivienda "se ha convertido en un privilegio para pocos, no en el derecho de la mayoría".

Por tanto, ha indicado que la reivindicación de las personas acampadas "es la misma que cientos de familias valencianas viven cada mes al pagar el alquiler" y ha lamentado que el gobierno de Catalá "sigue sin aplicar las herramientas que la ley pone a su alcance, como la declaración de zona tensionada, mientras el precio del alquiler expulsa al vecindario de sus barrios".

"Si Catalá quisiera un 9 d'Octubre en paz, empezaría por escuchar y por poner soluciones sobre la mesa, no por señalar a quien protesta. Ni siquiera se ha dignado a hablar con las personas acampadas", ha reprochado y ha recalcado: "El 9 d'Octubre es de todos y de todas, y es perfectamente compatible celebrarlo con dignidad y garantizar el derecho a manifestarse".

JAUME I

En la resolución de la Asamblea, la coalición valencianista hace suyas unas palabras del rey Jaume I, en el contexto de los 750 años de su muerte, de su Testamento: "Amar y proteger a todas las personas y al pueblo, hacer reinar la justicia y velar para que los grandes no opriman a los pequeños".

Compromís per València muestra el "respeto, el apoyo decidido y el profundo agradecimiento" a los y las jóvenes acampados en la Plaza del Ayuntamiento en una acampada que "nos interpela a todas, como sociedad y como organizaciones políticas, para que se impulsen medidas decididas y valientes que den solución al grave problema de la vivienda negada en nuestra ciudad, y en todas las ciudades.

Por otra parte, Compromís per València ha celebrado este jueves el 9 d'Octubre con la tradicional mocadorà de Sant Dionís en el campus de Tarongers, donde los concejales y concejalas de la coalición han repartido miles de dulces y pañuelos con los colores de la Senyera entre el estudiantado, el personal universitario y el vecindario.

"RECTIFICACIÓN"

Por su parte, el portavoz en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuan, ha exigido a Catalá que "rectifique" sus ataques a la acampada y ha advertido de que sus declaraciones, al cuestionar las movilizaciones, "actúa como una antisistema que legitima las concentraciones de odio y violentas que pretenden desalojar a quienes permanecen en la plaza del Ayuntamiento".

Sanjuan ha reclamado a Catalá que, como alcaldesa, "no solo tiene que respetar el derecho de las personas que participan en la acampada sino que también debe garantizar que puedan ejercer libremente sus derechos en la plaza del Ayuntamiento" como, ha recordado, ha dictaminado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

"Cada vez que sale a decir que las personas que están manifestándose libremente en la plaza están entorpeciendo los actos del 9 d'Octubre o están atentando contra los derechos del resto de valencianos y valencianas, están mandando un mensaje que legitima esas concentraciones de odio, violentas que quieren desalojar a la acampada utilizando medios violentos", ha advertido.

El portavoz socialista ha defendido que las personas que participan en la acampada "también forman parte de la ciudadanía valenciana" y ha reivindicado que reclamar el derecho a poder vivir en València es "también una forma de celebrar el 9 d'Octubre". "Lo que queremos decirle es que como alcaldesa no solamente tiene que respetar a los manifestantes, sino que tiene que garantizar que puedan ejercer sus derechos en la plaza del Ayuntamiento", ha insistido el poravoz socialista, para quien "no hay nada mejor para reivindicar el 9 d'Octubre que reivindicar que queremos seguir estando en València, que queremos seguir pudiendo vivir en esta ciudad y sentirnos parte de ella".

Sanjuan ha advertido de la "gravedad" que, a su juicio, tienen las declaraciones de Catalá y ha cuestionado que la alcaldesa "se sitúe frente a quienes reivindican su derecho a la vivienda en lugar de garantizar que puedan ejercer sus derechos". Además, le ha instado a "asumir sus responsabilidades" puesto que es el Ayuntamiento quien organiza todos los actos y, por lo tanto, "debe tomar las decisiones que considere oportunas".

En este sentido, ha contrapuesto la actitud de Catalá, de la que ha dicho que "solo alienta los mensajes de odio contra los manifestantes", con el trabajo de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, para que se pueda celebrar la festividad al mismo tiempo que se "respeta el derecho a los manifestantes que protestan por un acceso digno a la vivienda".

"Lo que está haciendo María José Catalá es extraordinariamente peligroso. Una alcaldesa que en lugar de ponerse del lado de sus vecinos y de sus derechos se pone en la justificación de quienes quieren atentar contra ellos es una alcaldesa que está siendo extremadamente peligrosa para la democracia en esta ciudad", ha finalizado.