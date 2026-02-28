La Comunitat arranca el fin de semana con cielos nubosos y temperaturas en descenso

Archivo - Imagen de archivo de València. - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana comienza este sábado con el cielo nuboso y las temperaturas máximas en descenso localmente notable en el interior, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

También se esperan precipitaciones débiles en la primera mitad del día en la mitad sur de Valencia y en el norte de Alicante, que probablemente continúen por la tarde de forma más dispersa y se extiendan a otras zonas de Valencia y a puntos de Castellón.

El viento soplará del nordeste en el litoral y flojo de componente este en el resto, con aumentos ocasionales de intensidad en el interior de la mitad sur.

Por otra parte, las temperaturas mínimas irán en ascenso en el litoral central y con pocos cambios en el resto; las máximas, en descenso, notable en el interior y ligero en el litoral. Asimismo, Alicanta registrará una mínima de 8 grados centígrados y podrá alcanzar una máxima de 20; en Castellón, 10 y 18 y en Valencia, los termómetros alcanzarán hasta los 18 grados y podrán registrar una mínima de 12.