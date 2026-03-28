El concurso CRU abre convocatoria a proyectos innovadores que transformen espacios públicos con cerámica

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CASTELLÓ, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Castellón busca proyectos innovadores que transformen espacios públicos con cerámica a través de la novena edición del Concurso Cerámico de Regeneración Urbana (CRU IX).

La institución provincial ha abierto la convocatoria del certamen con el fin de promover nuevas propuestas de intervención en el espacio público urbano, poniendo en valor el uso de la cerámica en la transformación del territorio provincial.

"El CRU nos demuestra cada año que la cerámica puede transformar cualquier espacio en un lugar único. Y queremos que los arquitectos nos sigan sorprendiendo con proyectos que llenen de vida nuestras plazas y calles a través de la cerámica", ha resaltado la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, quien ha hecho un llamamiento a los arquitectos para que presenten propuestas innovadoras en esta nueva edición.

El Concurso CRU es "una de las grandes citas anuales del mundo de la arquitectura en el espacio urbano a nivel español, y así lo demuestra el alto nivel de proyectos que se presentan en cada convocatoria". "Un concurso que ha ido creciendo año tras año hasta consolidarse como un referente de la regeneración urbana a través de la cerámica, situando a la provincia de Castellón en el mapa de la arquitectura de calidad", ha subrayado, en un comunicado, la dirigente provincial.

En este sentido, la máxima representante de la institución provincial ha hecho hincapié en que a través del CRU "pretendemos convertir la cerámica castellonense en una constante del paisaje urbano provincial, apostando por proyectos innovadores y creativos que pongan en valor la cerámica".

Tal y como se especifica en las bases del concurso, se seleccionarán tres propuestas ganadoras por su calidad arquitectónica, adecuación a los fines, condiciones de utilidad, accesibilidad y sostenibilidad, que utilicen la cerámica como material principal para desarrollar estos proyectos.

Asimismo, el certamen busca contribuir especialmente al ODS (Objetivo Desarrollo Sostenible) 11, en el que se aborda la necesidad de apostar por ciudades y comunidades más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles; pero también de forma indirecta al ODS 9 y al ODS 8, ya que potencia el uso en exterior de materiales surgidos de la innovación de una industria fundamental de la provincia y supone a su vez una oportunidad de trabajo y proyección para jóvenes emprendedores en el mundo de la arquitectura y la ingeniería.

REGENERACIÓN URBANA

"La regeneración urbana que supone la ejecución de los proyectos premiados es una apuesta por mejorar las áreas degradadas de nuestros municipios y transformarlas en espacios públicos más habitables, accesibles, respetuosos con el entorno y que, en definitiva, mejoren la calidad de vida de las personas, quienes deben ser los protagonistas y hacer uso de los espacios proyectados", ha resaltado el diputado de Promoción Cerámica, Vicente Pallarés.

En esta novena edición, el presupuesto destinado al Concurso CRU es de 1.012.500 euros y cada uno de los proyectos ganadores recibirá 37.500 euros para la redacción del proyecto básico y de ejecución, dirección y coordinación de obra. Y 300.000 euros se destinarán para la ejecución de cada una de las tres obras premiadas. Respecto a los premios, se mantienen las tres categorías: Premio CRU General, Premio CRU Plaza y Premio CRU 5M.

Por lo que hace a las personas participantes, podrán tomar parte en el concurso cualquier profesional español o extranjero capaz de formar equipos multidisciplinares encabezados por técnicos competentes, siempre que se encuentren facultados para el ejercicio de sus profesiones en territorio español.

Además, tal y como ha comentado Vicente Pallarés, "cada profesional únicamente podrá formar parte de un equipo y cada concursante o equipo, únicamente podrá presentar dos propuestas en dos espacios de dos municipios diferentes". Resaltar que la fecha límite para presentar los proyectos es el viernes 15 de mayo de 2026.

En esta edición 43 municipios de la provincia han presentado un espacio urbano. Ahora, serán los arquitectos los que presenten sus propuestas para convertir estas plazas y calles en espacios atractivos utilizando la cerámica como elemento principal