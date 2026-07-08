El Concurso Internacional de Violín de Cullera elige a sus ocho semifinalistas

El VIII Concurso Internacional de Violín 'CullerArts' de Cullera (Valencia) ya conoce los nombres de los ocho jóvenes violinistas que competirán en las semifinales del certamen - AYUNTAMIENTO CULLERA

VALÈNCIA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El VIII Concurso Internacional de Violín 'CullerArts' de Cullera (Valencia) ya conoce los nombres de los ocho jóvenes violinistas que competirán en las semifinales del certamen después de una exigente fase de selección que ha reunido más de medio centenar de candidaturas procedentes de 23 países de Europa, Asia, América y Oceanía.

Se trata de Guillem Baviera (España), Sara Dragan (Polonia), Madeline Goh (Singapur), Sara Isabelle Ispas (Australia/Rumanía), Erik Maier (Alemania), Kristóf Tóth (Hungría), Kaoruko Yoshida (Japón) y Xiaozhuo Wang (China). Todos ellos competirán para conseguir una de las plazas en la gran final que se celebrará el próximo 12 de septiembre en Cullera, en una edición que vuelve a destacar por el elevado nivel artístico y la diversidad geográfica de los participantes.

La convocatoria "confirma una vez más el prestigio y la proyección internacional de un concurso que se ha consolidado como una plataforma de referencia para las nuevas generaciones de violinistas", destaca el Ayuntamiento en un comunicado.

El consistorio ha valorado la respuesta internacional en esta octava edición, que "refuerza la ciudad como epicentro cultural y musical, y sigue promocionando el talento emergente y ofreciendo a los jóvenes músicos un espacio de excelencia desde donde proyectar sus carreras profesionales".

El concurso, que se celebrará del 7 al 12 de septiembre, ha aumentado la cuantía económica del Primer Premio hasta los 6.000 euros. El resto quedan igual con 4.000 euros para el Segundo Premio, 3.000 euros para el Tercer Premio, y un premio especial concedido por el público con una dotación económica de 1.500 euros.

Además, el certamen también hace entrega de cinco bolsas de estudio de 600 euros para cada uno de los semifinalistas que no accedan a la gran final.