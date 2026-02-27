El Consell aprueba un aval de 881.774 euros a Espais Econòmics Empresarials para la electrificación de Parc Sagunt II

Archivo - Apertura del vial estructural de Parc Sagunt II, a 23 de julio de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España) - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consell ha aprobado este viernes la autorización de un aval a la sociedad pública Espais Econòmics Empresarials (EEE) para avanzar en la electrificación del polígono industrial Parc Sagunt II. El importe de la garantía asciende a 881.774,04 euros.

La sociedad pública Espais Econòmics Empresarials solicitó a la Dirección General de Financiación un aval técnico ante I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU con el fin de garantizar las obligaciones de pago derivadas del contrato de encargo que se formalizará con la empresa distribuidora, según ha explicado la Generalitat en un comunicado.

El objeto del aval no es garantizar una operación de financiación, sino los pagos vinculados al cumplimiento del contrato, que permanecerán pendientes hasta la finalización de los trabajos conforme a la normativa de contratación pública.

La constitución de un aval bancario ordinario implica para EEE la inmovilización de recursos propios y un coste financiero relevante, derivado de las condiciones habituales exigidas por las entidades avalistas. Según el acuerdo aprobado, la concesión del aval responde a "una gestión prudente y eficiente de los recursos públicos".

Asimismo, el Consell ha asegurado que "la medida no supone una ventaja competitiva ni altera las condiciones del mercado, al no implicar financiación ni permitir operar en mejores condiciones económicas que otras entidades".

La tramitación del aval se ha ajustado a lo previsto en el Decreto 128/2017 sobre ayudas de Estado, y su concesión se sitúa dentro de los límites establecidos por la normativa presupuestaria vigente.

La Ley 1/2015 de la Generalitat, de Hacienda Pública del sector público instrumental y de subvenciones permite a la Generalitat prestar garantías a las operaciones de crédito, o a las obligaciones de contenido económico contraídas por empresas o entidades de cualquier naturaleza públicas o privadas.

Por su parte, la Ley 6/2025 de Presupuestos de la Generalitat para 2025 --prorrogada hasta la aprobación de las cuentas de 2026-- establece un límite máximo de 100 millones de euros para la concesión de avales durante el ejercicio