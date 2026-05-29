El Consell asegura que en los presupuestos no hay prioridad nacional "como tal" y se remite al arraigo

El consellero de Economía, Hacienda y Administración Pública de la Generalitat Valenciana, José Antonio Rovira Jover, durante la presentación del proyecto de Ley de Presupuestos - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, ha asegurado que la prioridad nacional, que defiende Vox para anteponer a los españoles en las ayudas públicas y en el acceso a la vivienda, "como tal no se puede recoger" en los presupuestos de la Generalitat para 2026, aprobados este viernes después de un acuerdo previo entre Vox y el Consell, y se ha vuelto a remitir al concepto del arraigo.

"Entiendo que deben ir por ahí los tiros", ha dicho, y ha subrayado que los presupuestos son "números y cuentas" y en ellos "no hay prioridad nacional".

Así lo ha manifestado en su comparecencia en el Palau de la Generalitat posterior a la presentación de los presupuestos aprobados este viernes por el pleno del gobierno valenciano que preside el 'popular' Juanfran Pérez Llorca, preguntado por si la prioridad nacional está incluida como tal en las cuentas autonómicas.

Tras la aprobación de los presupuestos, el síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, ha asegurado en que el principio de prioridad nacional es uno de tres los pilares que sostienen el acuerdo entre su partido y el PP, además de reivindicar que ya forma parte de estas cuentas autonómicas: "Sí va a estar porque ya está".

En este contexto, Rovira ha sostenido que "en las cuentas, como tal, la prioridad nacional no se puede recoger" y ha aludido al arraigo que "premian" ayuntamientos "socialistas" como el de Gandia (Valencia) a la hora de conceder ayudas

Cuestionado entonces por si el Consell descarta que la prioridad nacional esté finalmente incluida en los presupuestos, así como si estará en la ley de acompañamiento o se incluirá en la tramitación parlamentaria, se ha limitado a indicar que el proyecto se ha remitido a Les Corts y "ahora se iniciará el procedimiento de enmiendas". "Aquí son números y cuentas, no hay prioridad nacional", ha recalcado en este punto.

Al ser repreguntado por la insistencia de Vox en la prioridad nacional, y por si el Consell ha acordado con este partido endurecer los requisitos de arraigo, ha afirmado que lo desconoce y que no lo "cree" y se ha remitido a lo que le ha transmitido durante la comparecencia la vicepresidenta primera Susana Camarero desde la bancada de autoridades: "La consellera me dice que no con la cabeza".

SINDICATOS Y PATRONAL Y AVL

Por otro lado, interpelado por si el presupuesto incluye recortes a la patronal autonómica CEV y a los sindicatos mayoritarios CCOO PV y UGT-PV, como aseguró el pasado martes el síndic de Vox al anunciar el acuerdo, ha replicado que en este proyecto "no hay ningún recorte" en este ámbito.

Y sobre el presupuesto de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), el titular de Hacienda ha asegurado que "sube una chispa, un 4%".