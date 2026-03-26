El Consell impulsará una coordinación para controlar las "inscripciones irregulares" en los padrones de ayuntamientos

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca (d), durante una sesión de control, en Les Corts Valencianes, a 26 de marzo de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha avanzado que el Consell impulsará una coordinación para controlar las "inscripciones irregulares" en los padrones de los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana y se ha mostrado "convencido" de que Vox apoyará esta nueva medida. "Vamos a ponernos ya a trabajar con eso", ha garantizado, tras advertir de que hay personas "que se empadronan de forma irregular en un domicilio en el que no viven o que hay viviendas con más personas empadronadas" de las que residen.

Llorca ha admitido que este problema "supera las posibilidades de supervisión y control de los ayuntamientos" y por ello ha destacado que la Administración autonómica atenderá las peticiones que hacen los consistorios de "todos los colores políticos", ha señalado.

En este sentido, el jefe del Consell ha apostado por una inmigración "ordenada" frente al "descontrol" que a su juicio sigue la política migratoria del Gobierno de España, al que ha acusado de no hacer "absolutamente nada" al respecto. Además, ha reconocido que este fenómeno provoca "tensión" en áreas como la sanidad de la Comunitat Valenciana, ha abogado por "hablar las cosas claras" y ha defendido el trabajo del Consell.

De este modo lo ha manifestado en la sesión de control de este jueves en Les Corts, en respuesta al síndic de Vox, José Mª Llanos, que le ha preguntado de nuevo sobre el "colapso" del Estado del bienestar a causa de la "inmigración ilegal masiva" y ha denunciado que la atención sanitaria "a ilegales nos ha costado a los valencianos al menos 500 millones" de euros en los últimos siete años. "Si no se hubiera gastado en eso, en los últimos presupuestos podríamos haber aumentado un 8% para los nuestros", ha apuntado.

Además, ha advertido de datos "preocupantes" como que el número estimado de extranjeros en situación irregular en la Comunitat Valenciana atendidos en farmacia "se ha incrementado un 437%" desde 2018 y que el gasto total en farmacia "financiado por la Generalitat a inmigrantes irregulares se ha incrementado en un 530%". "Con estas cifras, ¿a cuántos valencianos se les podría atender antes y mejor?", ha preguntado.

"¿Y los valencianos qué? ¿Los valencianos para cuándo? ¿Los españoles para cuándo?", ha continuado Llanos, que ha garantizado que su formación "no va a permitir que los españoles sean prácticamente considerados casi como desplazados en su casa (...) mientras que los recursos se van a atender a la inmigración". "Las colas de ilegales crecen y son atendidos prioritariamente", ha sostenido.

"REGULARIZACIONES FRAUDULENTAS" DEL GOBIERNO

También ha cargado contra las "regularizaciones fraudulentas" impulsadas por el Gobierno de España, "con las que todos los que asalten nuestras fronteras van a ser legales", y ha cuestionado "qué queda para los españoles", para responder que "prácticamente nada". "¿A quién nos debemos? ¿A nuestros hijos o a los de otros? Vox lo tiene claro, nos debemos a los nuestros", ha reivindicado.

Además, el síndic de Vox ha cuestionado si "estamos aquí para felicitar el Ramadán y para acompañar tradiciones que atentan los derechos humano" y ha advertido al 'president' de la Generalitat de que "si apoya eso, no nos podremos encontrar": "Nuestra responsabilidad es con aquellos para los que estamos aquí, los valencianos, los españoles. Y cuando se solucionen los problemas de los de casa, luego podremos ser solidarios con los de fuera".

LLORCA COINCIDE "EN GRAN PARTE" CON VOX

En su turno, el jefe del Consell ha afirmado que coincide "en gran parte" con lo que ha señalado Llanos y ha subrayado que España necesita una inmigración "ordenada" y no el "descontrol al que nos está sometiendo el Gobierno" y a la "presión que nos está generando a las comunidades autónomas" al "pasarles el problema".

En el caso de la Comunitat Valenciana, Pérez Llorca ha advertido de que la falta de financiación que padece "aún agrava más el problema", por lo que ha apostado por "hablar las cosas claras" y ha reconocido que esta situación "genera tensión en la sanidad". Frente a ello, ha defendido que el Consell "denuncia" estos hechos y trabaja "todos los días para que la sanidad sea más eficiente".

"Sufrimos mucho la presión de la inmigración descontrolada y lo denunciamos, y apoyaremos iniciativas con ustedes para que eso no pase", ha prometido a Vox, aunque ha "dejado claro" también que la valenciana es una de las comunidades autónomas "punteras en la sanidad". "Tenemos un plan estructurado y trabajamos para que todos los valencianos tengan los servicios que merecen", ha valorado.

EXISTE UN "PROBLEMA DE SEGURIDAD"

Además, también ha reconocido que existe "un problema de seguridad" en la Comunitat Valenciana, "entre otras cosas porque el Gobierno de España no atiende a las peticiones que hacen ayuntamientos y que hace la Generalitat" para solicitar refuerzos policiales. "Y no hace absolutamente nada", ha afeado al Ejecutivo.

En este contexto, ha apuntado que desde la Administración autonómica han solicitado la implantación de un sistema integrado de vigilancia exterior en las costas, han denunciado ante los tribunales "el criterio de reparto de los menas" y ha valorado que las "primeras sentencias que han salido han fallado a favor" de la región. Sin embargo, ha lamentado que pese a ello "no hay forma de que el Gobierno de España reaccione".

No obstante, ha reivindicado que "la única forma de acabar con esta inmigración desordenada, con este caos y con esta sensación de inseguridad y desigualdad que tienen muchos valencianos" es que Pedro Sánchez "deje de ser presidente".