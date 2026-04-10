El Consell rechaza limitar los gastos de los 'expresidents', aboga por el "criterio de prudencia" y se lo exige a Puig

Archivo - El portavoz del Consell y conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell - GVA - Archivo

VALÈNCIA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Consell y conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha rechazado implementar algún tipo de tope o limitación a los gastos de los 'expresidents' de la Generalitat, ha abogado por el "criterio de prudencia" y le ha exigido esto mismo al socialista Ximo Puig por la cifra "singularmente escandalosa" de 187.000 euros de su oficina mientras disfruta de un "palacete en París". Además, ha instado a Compromís a "replantearse si su apoyo incondicional al PSOE sigue mereciendo la pena".

De este modo lo ha manifestado, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell de este viernes, después de que la coalición haya registrado en Les Corts una solicitud de documentación para tener acceso a tickets y facturas desglosadas y detalladas por mes y subconcepto de los gastos de los 'expresidents' de la Generalitat entre los años 2023 y 2026 de los coches oficiales --como gasolina, peajes o limpieza--, dietas y alojamientos.

Compromís realizó esta nueva petición desglosada después de exigir y obtener el total de gastos de los ex jefes del Consell por parte del vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Díez. A raíz de esta documentación, la formación valencianista denunció que el 'expresident' Francisco Camps había gastado 15.000 euros en gasolina durante 2025. El que fuera jefe del Consell negó este extremo, apuntó a un uso "no legal" de la tarjeta de repostaje e instó a la Generalitat a investigarlo.

Sobre estas cuestiones, Miguel Barrachina ha asegurado desconocer "el funcionamiento concreto" de las oficinas de los 'expresidents' y ha señalado que, como ya anunció el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, el Consell ha puesto en marcha "una investigación a fondo para saber exactamente a qué responde cada uno de los pagos que han tenido lugar" en el caso de Camps.

En esta línea, el portavoz del Consell ha apuntado que, además del 'expresident' Francisco Camps, también "se ha publicado también otro" que le parece "singularmente escandaloso" y son "los 187.000 euros al año de Ximo Puig como expresidente" mientras está "disfrutando de un palacete en París con 120.000 euros de sueldo". "Muchos nos preguntamos a cambio de qué", ha deslizado.

Dicho esto, ha animado a Compromís a "replantearse si su apoyo incondicional al Partido Socialista sigue mereciendo la pena" tras tener conocimiento de esta situación, al tiempo que ha garantizado que el Consell, en el caso de Camps, está revisando "todos los gastos y, lógicamente, cuando esté la investigación concluida, que en estos momentos está en desarrollo, se dará a conocer".

"NO ES CUESTIÓN DE ESTABLECER NORMAS, SINO DE RESPETARLAS"

Preguntado por si se plantean establecer algún tipo de limitación para los gastos de los 'expresidents', Miguel Barrachina ha asegurado que, "más que establecer normas de tope de gasto, lo que hay que establecer es un criterio de prudencia".

Dicho esto, ha manifestado que es "de sobra conocido" que la familia Puig "carece" del mismo y ejemplo de ello es que Francis Puig "se enfrenta a cuatro años y diez meses de cárcel justamente por no tener un comportamiento contenido, sino de malversador". "No es el abuso de un hermano, sino el uso y el hábito familiar el hecho de que, con el dinero de los valencianos, Ximo Puig diese presuntamente ayudas ilegales a su hermano para la promoción del valenciano, que acabó convirtiéndose en un presunto enriquecimiento por el cual le pide la Fiscalía cuatro años y diez meses de cárcel", ha argumentado.

Por ello, para el portavoz del Consell "no es cuestión de establecer normas, que las hay, sino de respetarlas", y la "familia Puig" en este aspecto, a su juicio, "deja mucho que desear".